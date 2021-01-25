Disney+ заблокировал мультфильмы "Питер Пэн", "Дамбо" и "Коты- аристократы" из-за расизма

По мнению экспертов, анимационные картины нарушают "информационные рекомендации" и отражают расовые стереотипы.

Стриминговый сервис Disney+ ограничил возможность просмотра ряда популярных мультфильмов детям младше семи лет "из-за нарушений рекомендаций по содержанию", передает Daily Mail.запрещенных попали анимационные картины "Питер Пэн", "Дамбо", "Коты-аристократы", "Швейцарская семья Робинзонов".

Так, история о мальчике, который так и не вырос, вышедшая на экраны еще в 1953 году, попала в список запрещенных из-за опасений, что он "отражает расовые стереотипы". В нем есть индейское племя, члены которого называются "краснокожими".

Три других мультфильма, "Коты-аристократы", "Швейцарская семья Робинзонов" и "Дамбо", также были удалены из детских аккаунтов за нарушение "информационных рекомендаций", которые были недавно введены в действие.

Например, в мультфильме 1970 года "Коты-аристократы" есть персонаж сиамского кота по имени Шун Гон, чьи раскосые глаза и выдающиеся зубы были описаны как карикатура на жителей Восточной Азии.

Фото: NoCENS

"Швейцарская семья Робинзонов", созданная в 1960 году, подвергалась критике за "желтое лицо" и "коричневое лицо" пиратов.

Мультфильм 1941 года "Дамбо" о летающем слоненке обвинили в высмеивании порабощенных афроамериканцев на южных плантациях. В какой-то момент во время музыкальной паузы безликие чернокожие рабочие трудятся под оскорбительные стихи вроде: "Когда мы получаем зарплату, мы выбрасываем все деньги".

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По информации издания, в октябре прошлого года студия Disney внедрила пересмотренный информационный бюллетень, чтобы выявить любые проблемы, связанные с расовыми стереотипами, и обеспокоенность, возникшую в отношении Питера Пэна и других мультфильмов. Решение запретить использование фильмов в детских аккаунтах было принято группой внешних экспертов, привлеченных для оценки того, "представляет ли контент мировую аудиторию".

Хотя фильмы по-прежнему доступны для взрослых, перед их запуском появляется сообщение: "Эта программа включает в себя негативное изображение и/или жестокое обращение с людьми или культурами. Эти стереотипы были ошибочными тогда и неверны сейчас".

Представитель Disney от комментариев отказался.

Напомним, 35-летняя американская певица Лана Дель Рей оказалась в центре скандала после того, как опубликовала у себя в Instagram фото с подругами, где не было ни одной цветной. Артистку обвинили в расизме.