Disney + заблокував мультфільми "Пітер Пен", "Дамбо" і "Коти- аристократи" через расизм

На думку експертів, анімаційні картини порушують "інформаційні рекомендації" і відображають расові стереотипи.

Стрімінговий сервіс Disney + обмежив можливість перегляду ряду популярних мультфільмів дітям молодше семи років "через порушення рекомендацій за змістом", передає Daily Mail. До заборонених потрапили анімаційні картини "Пітер Пен", "Дамбо", "Коти-аристократи", "Швейцарська сім'я Робінзонів".

Так, історія про хлопчика, який так і не виріс, що вийшла на екрани ще в 1953 році, потрапила до списку заборонених через побоювання, що він "відображає расові стереотипи". У ньому є індіанське плем'я, члени якого називаються "червоношкірими".

Три інших мультфільми: "Коти-аристократи", "Швейцарська сім'я Робінзонів" і "Дамбо", також були видалені з дитячих акаунтів за порушення "інформаційних рекомендацій", що були нещодавно введені в дію.

Наприклад, у мультфільмі 1970 "Коти-аристократи" є персонаж сіамського кота на ім'я Шун Гон, чиї розкосі очі і видатні зуби були описані як карикатура на жителів Східної Азії.

Фото: NoCENS

"Швейцарська сім'я Робінзонів", створена в 1960 році, піддавалася критиці за "жовте обличчя" і "коричневе обличчя" піратів.

Мультфільм 1941 року «Дамбо" про літаюче слоненя звинуватили у висміюванні поневолених афроамериканців на південних плантаціях. У якийсь момент під час музичної паузи безликі чорношкірі робітники працюють під образливі вірші на кшталт: "Коли ми отримуємо зарплату, ми викидаємо всі гроші".

Фото: Скриншот

За інформацією видання, у жовтні минулого року студія Disney впровадила переглянутий інформаційний бюлетень, щоб виявити будь-які проблеми, пов'язані з расовими стереотипами, і стурбованістю, що виникла відносно Пітера Пена та інших мультфільмів. Рішення заборонити використання фільмів у дитячих акаунтах було прийнято групою зовнішніх експертів, залучених для оцінки того, "чи представляє контент світову аудиторію".

Хоча фільми, як і раніше, доступні для дорослих, перед їх запуском з'являється повідомлення: "Ця програма включає в себе негативне зображення і/або жорстоке поводження з людьми або культурами. Ці стереотипи були помилковими тоді і неправильні нині".

Представник Disney від коментарів відмовився.

Нагадаємо: 35-річна американська співачка Лана Дель Рей виявилася в центрі скандалу після того, як опублікувала в себе в Instagram фото з подругами, де не було жодної кольорової. Артистку звинуватили в расизмі.