Британская компания ищет "отвергнутого родителями" геймера на зарплату $41 тыс. в год

В объявлении о вакансии уточнили, что им нужен игрок старой закалки, "отвергнутый родителями" и с "налитыми кровью глазами".

Британская компания по производству игровых компьютеров OPSYS открыла вакансию геймера, который будет играть в видеоигры на персональных компьютерах ее производства. Соответствующее объявление появилось на сайте OPSYS.

За такую работу победителю конкурса обещают 30 тысяч фунтов стерлингов (41 тысяча долларов).

В описании вакансии подчеркивается, что опыт работы или особые навыки и умения не требуются. Чтобы подать заявку на участие в борьбе за вакансию, кандидату необходимо опубликовать минутное видео с пояснением, почему эта работа должна достаться именно ему.

"OPSYS ищет игрока, который возглавит наш отдел Overpowered User Experience. Это вымышленное название для отдела с одним человеком, который мы используем в качестве предлога, чтобы платить кому-то, кто будет играть на компьютере нашей фирмы. Вместо того, чтобы платить рекламщику по 30 тысяч фунтов стерлингов за продвижение самых мощных компьютеров в мире, мы даем вам 30 тысяч фунтов стерлингов, чтобы вы могли играть в игры. У нас даже есть звучная должность, чтобы произвести впечатление на ваших друзей", – говорится в объявлении.

В компании подчеркнули, что нуждаются в максимально серьезном геймере старой закалки: "отвергнутом родителями" и "с налитыми кровью глазами".

Напомним, разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. представили тизер второй части шутера и сообщили, что новенького подготовили для игроков. Работа над ним еще продолжается, поскольку студия хочет добиться максимального качества на каждой заявленной платформе.