Британська компанія шукає "відреченого батьками" геймера на заробітну плату $ 41 тис. на рік

В оголошенні про вакансію уточнили, що їм потрібен гравець старого гарту, "відречений батьками" і з "налитими кров'ю очима".

Британська компанія з виробництва ігрових компʼютерів OPSYS відкрила вакансію геймера, який буде грати у відеоігри на персональних компʼютерах її виробництва. Відповідне оголошення зʼявилося на сайті OPSYS.

За таку роботу переможцю конкурсу обіцяють 30 тисяч фунтів стерлінгів (41 тисяча доларів).

В описі вакансії зазначається, що досвід роботи або особливі навички і вміння не потрібні. Щоб подати заявку на участь у боротьбі за вакансію, кандидату необхідно опублікувати хвилинне відео з поясненням, чому цю роботу повинен отримати саме він.

"OPSYS шукає гравця, який очолить наш відділ Overpowered User Experience. Це вигадана назва для відділу з однією людиною, який ми використовуємо як привід, щоб платити комусь, хто буде грати на компʼютері нашої фірми. Замість того, щоб платити рекламісту по 30 тисяч фунтів стерлінгів за просування найпотужніших компʼютерів у світі, ми даємо вам 30 тисяч фунтів стерлінгів, щоб ви могли грати в ігри. У нас навіть є звучна посада, щоб вразити ваших друзів", — йдеться в оголошенні.

У компанії підкреслили, що їм потрібен максимально серйозний геймер старого гарту: "відречений батьками" і з "налитими кровʼю очима".

Нагадаємо, розробники гри STALKER представили тизер другої частини шутера й повідомили, що новенького підготували для гравців. Робота над ним ще триває, оскільки студія хоче домогтися максимальної якості на кожній заявленій платформі.