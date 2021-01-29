Бритни Спирс станцевала под песню своего бывшего парня Джастина Тимберлейка

Пара рассталась еще в 2002 году

Певица Бритни Спирс выложила очередное видео, в котором она танцует под песню своего бывшего парня Джастина Тимберлейка Holy Grail, которую он исполнил вместе с рэпером Jay-Z. Об этом пишет CNN.

В посте певица отметила Тимберлейка . Впрочем сам он пока никак не отреагировал. Зато комментарии оставили поклонники певицы, которые беспокоятся о ее душевном здоровье и продолжают настаивать на том, что ей нужна помощь. Они утверждают, что Бритни даже подает им тайные знаки.

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Это не первый раз, когда Бритни Спирс танцует под песни своего бывшего. В прошлом году она выбрала его композицию Filthy и написала в посте, что хоть они расстались со скандалом, но "этот человек гений" и "песня отличная". В тот раз Тимберлейк даже ответил парой смайликов.

Напомним, Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк познакомились в телешоу "Клуб Микки-Мауса" еще подростками. После совместных выступлений в детской телепрограмме их пути разошлись, но совсем ненадолго: вскоре Джастин стал участником группы NʼSync, а Бритни тем временем выступала на разогреве публики перед началом их концертов. Романтические отношения связывали Бритни и Джастина с 1999 года – именно тогда юная Бритни обрела популярность и стала настоящей поп-звездой. Расстались они в 2002 году, причем Тимберлейк обвинил Спирс в измене.

[ + – ] Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс/Фото: Wireimage

Этот инцидент вдохновил его на написание песни Cry Me a River, причем в девушке, которая снялась в клипе, угадывается именно Бритни, разбившая Джастину сердце.

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В 2004 году Бритни на 55 часов стала супругой своего друга детства Джейсона Александра. Этот брак посчитали одним из самых кратковременных звездных супружеских союзов. В этом же году Бритни вышла замуж за Кевина Федерлайна, который выступал у нее в подтанцовке. В этом браке у певицы родились два сына.

Также она встречалась со своим менеджером Джейсоном Травиком и даже собиралась за него замуж в 2011, однако пара рассталась.

После менеджера у Бритни были кратковременные романы с юристом Дэвидом Лукадо и с продюсером Чарли Эберсолом.

Сейчас Спирс состоит в отношениях с моделью и актером Сэмом Асгари и имеет двоих детей от брака с Кевином Федерлайном.

У Джастина Тимберлейка был кратковременный роман с актрисой Камерон Диас. В 2007 году он начал встречаться с актрисой Джессикой Бил, пара поженилась в 2012 году, в прошлом году у них родился второй сын.

Напомним, 12 лет назад поп-звезда Бритни Спирс из-за проблем с психическим здоровьем была признана недееспособной. По решению суда знаменитость попала под юридическую опеку отца.