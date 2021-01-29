Брітні Спірс станцювала під пісню свого колишнього хлопця Джастіна Тімберлейка

Пара розлучилася ще в 2002 році.

Співачка Брітні Спірс виклала чергове відео, в якому вона танцює під пісню свого колишнього хлопця Джастіна Тімберлейка Holy Grail, яку він виконав разом із репером Jay-Z. Про це пише CNN.

У пості співачка позначила Тімберлейка. Утім сам він поки ніяк не відреагував. Зате коментарі залишили шанувальники співачки, які турбуються про її душевне здоров'я та продовжують наполягати на тому, що їй потрібна допомога. Вони стверджують, що Брітні навіть подає їм таємні знаки.

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Це не вперше, коли Брітні Спірс танцює під пісні свого колишнього. Минулого року вона вибрала його композицію Filthy та написала в пості, що хоч вони розлучилися зі скандалом, але "ця людина геній" і "пісня відмінна". Того разу Тімберлейк навіть відповів декількома смайликами.

Нагадаємо, Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк познайомилися в телешоу "Клуб Міккі-Мауса" ще підлітками. Після спільних виступів у дитячій телепрограмі їхні шляхи розійшлися, але зовсім ненадовго: незабаром Джастін став учасником групи N'Sync, а Брітні тим часом виступала на розігріві публіки перед початком їх концертів. Романтичні стосунки пов'язували Брітні та Джастіна з 1999 року — саме тоді юна Брітні набула популярності та стала справжньою поп-зіркою. Розлучилися вони в 2002 році, до того ж Тімберлейк звинуватив Спірс у зраді.

[ + – ] Джастін Тімберлейк і Брітні Спірс/Фото: Wireimage

Цей інцидент надихнув його на написання пісні Cry Me a River, причому дівчина, яка знялася в кліпі, нагадує саме Брітні, яка розбила Джастіну серце.

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У 2004 році Брітні на 55 годин стала дружиною свого друга дитинства Джейсона Александра. Цей шлюб вважали одним із найбільш короткочасних зіркових подружніх союзів. Того ж року Брітні вийшла заміж за Кевіна Федерлайна, який виступав у неї в підтанцьовці. У цьому шлюбі у співачки народилося двоє синів.

Також вона зустрічалася зі своїм менеджером Джейсоном Травіком і навіть збиралася за нього заміж у 2011, однак пара розлучилася.

Після менеджера у Брітні були короткочасні романи з юристом Девідом Лукадо і з продюсером Чарлі Еберсолом.

Наразі Спірс у стосунках із моделлю та актором Семом Асгарі й має двох дітей від шлюбу з Кевіном Федерлайном.

У Джастіна Тімберлейка був короткочасний роман із акторкою Камерон Діаз. У 2007 році він почав зустрічатися з акторкою Джесікою Біл, пара одружилася в 2012 році, минулого року у них народився другий син.

Нагадаємо, 12 років тому поп-зірка Брітні Спірс через проблеми з психічним здоров'ям була визнана недієздатною. За рішенням суду зірка потрапила під юридичну опіку батька.