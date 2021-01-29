Шестилетняя принцесса Монако появилась на публике в наряде за $2800 (фото)

Девочку сравнивают с бабушкой Грейс Келли, которая до замужества была известной актрисой. В умении носить вещи дорогих брендов ей не было равных

Шестилетняя принцесса Монако Габриэлла, дочь князя Альбера II и княгини Шарлен, произвела фурор, появившись с родителями и братом на праздновании дня Святой Девоты, покровительницы Монако, передает Hello.

Девочка предстала перед публикой, с ног до головы одетая в вещи от французского дома моды Dior. На ней были розовые в белую клетку пальто и шляпка, белые колготы и черно-белые кроссовки, а на плече висела сумочка Dior Nano. Даже маска на девочке была от Dior.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

По словам экспертов, сумма наряда маленькой принцессы тянет на 2800 долларов.

В прессе малышку уже начали сравнивать с ее известной бабушкой Грейс Келли, которая до того, как стать женой принца Ренье и княгиней Монако, была известной голливудской актрисой. Она отличалась изысканным вкусом и считалась иконой стиля, а в умении носить вещи дорогих брендов ей не было равных.

Мама Габриэллы, княгиня Шарлен, выглядела не менее эффектно. Она пришла на церемонию в роскошном красном с черной отделкой пальто Akris. Позже на своей странице в Instagram княгиня поделилась фотографией дочери, подписав снимок "Это моя девочка!".

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В рамках ежегодного двухдневного празднования Габриэлла и ее брат Жак вместе с родителями подожгли лодку, которая символизирует Святую Девоту.

Фото: Getty Images

Напомним, в феврале Альбер II предстанет перед судом в Милане, где собирается опровергнуть наличие третьего внебрачного ребенка. Жительница Рио-де-Жанейро утверждает, что он – отец ее 15-летней дочери.