Шестирічна принцеса Монако з'явилася на публіці в образі за $ 2800 (фото)

Дівчинку порівнюють з бабусею Грейс Келлі, яка до заміжжя була відомою акторкою. В умінні носити речі дорогих брендів їй не було рівних

Шестирічна принцеса Монако Габріелла, дочка князя Альбера II і княгині Шарлен, викликала фурор, з'явившись з батьками і братом на святкуванні дня Святої Девоти, покровительки Монако, передає Hello.

Дівчинка з'явилася перед публікою, з ніг до голови одягнена в речі від французького будинку моди Dior. На ній були рожеві в білу клітинку пальто і капелюшок, білі колготи та чорно-білі кросівки, а на плечі висіла сумочка Dior Nano. Навіть маска на дівчинці була від Dior.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

За словами експертів, сума образу маленької принцеси сягає 2800 доларів.

У пресі малятко вже почали порівнювати з її відомою бабусею Грейс Келлі, яка до того, як стати дружиною принца Реньє і княгинею Монако, була відомою голлівудською акторкою. Вона відрізнялася вишуканим смаком і вважалася іконою стилю, а в умінні носити речі дорогих брендів їй не було рівних.

Мама Габріелли, княгиня Шарлен, виглядала не менш ефектно. Вона прийшла на церемонію в розкішному червоному з чорною обробкою пальто Akris. Пізніше на своїй сторінці в Instagram княгиня поділилася фотографією дочки, підписавши знімок "Це моя дівчинка!".

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У рамках щорічного дводенного святкування Габріелла та її брат Жак разом з батьками підпалили човен, що символізує Святу Девоту.

Фото: Getty Images

Нагадаємо: у лютому Альбер II постане перед судом у Мілані, де збирається спростувати наявність третьої позашлюбної дитини. Мешканка Ріо-де-Жанейро стверджує, що він — батько її 15-річної дочки.