16-летняя китаянка перенесла около сотни операций ради кукольной внешности (видео)

На улучшение внешности за три года школьница потратила 620 тысяч долларов.

16-летняя Чжоу Чуна стала одной из самых знаменитых красавиц Китая благодаря тому, что в своем возрасте перенесла уже около сотни пластических операций в погоне за красотой, желая быть похожей на куклу Барби, сообщает Oddity Central.

В своемпрофиле в популярной в КНР сети Sina Weibo девушка рассказала, что была очень недовольна внешностью и хотела улучшить ее. По ее словам, в школе над ней смеялись и считали уродливой, давали ей унизительные прозвища и издевались. Тогда она сделала вывод, что красивым намного проще в жизни, и решила все изменить.

[ + – ] Чжоу Чуна до операций и сейчас Фото: Скриншот

С 13 лет Чжоу стала изводить родителей просьбами дать разрешение на операцию на двойном веке, популярную среди азиатских модниц. Чтобы добиться желаемого, она даже перешла к угрозам, заявив родственникам, что если они не разрешат ей этого, она бросит школу, пойдет работать, но все равно сделает то, что задумала.

В конце концов родители согласились, утешив себя тем, что все сделают как надо профессиональные врачи в сертифицированной клинике.

Уже после первой операции девушка заметила, что к ней стали лучше относиться. И это подтолкнуло ее снова и снова ложиться под нож хирургов. В течение трех следующих лет она перенесла ринопластику, увеличение разреза глаз и размера груди, липосакцию, закачивание филлеров в губы и многое другое. Количество операций и процедур почти приблизилось к ста, а счет за них – до 620 тысяч долларов. На все это деньги давали родители, которых дочь по-прежнему шантажировала тем, что бросит учебу.

Фото: Sina Weibo

В Китае подростка уже прозвали "самым молодым наркоманом пластической хирургии".

Несмотря на рубцы, боль во время реабилитации, обвисшую после липосакции кожу и проблемы с памятью после многочисленных наркозов девушка кручинится только об одном:

"Я никогда не буду довольна своей внешностью. Всегда думала, что после следующей пластической операции буду выглядеть лучше. Кто-то однажды спросил меня, жалею ли я о пластической операции, но единственное, о чем я сожалею, — это то, что я не начала раньше". Она добавила, что и дальше будет пользоваться услугами пластических хирургов, чтобы стать еще красивее.

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Напомним, злоупотребление пластической хирургией привело к тому, что голливудская звезда Деми Мур изменилась до неузнаваемости.