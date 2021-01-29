16-річна китаянка перенесла близько сотні операцій заради лялькової зовнішності (відео)

На поліпшення зовнішності за три роки школярка витратила 620 тисяч доларів.

16-річна Чжоу Чуна стала однією з найбільш знаменитих красунь Китаю завдяки тому, що у своєму віці пережила вже близько сотні пластичних операцій в гонитві за красою, бажаючи бути схожою на ляльку Барбі, повідомляє Oddity Central.

У своєму профілі в популярній в КНР мережі Sina Weibo дівчина розповіла, що була дуже незадоволена зовнішністю і хотіла поліпшити її. За її словами, в школі над нею сміялися і вважали потворною, давали їй принизливі прізвиська і знущалися. Тоді вона зробила висновок, що красивим набагато простіше в житті, і вирішила все змінити.

[ + – ] Чжоу Чуна до операцій і зараз Фото: Скриншот

З 13 років Чжоу стала мучити батьків проханнями дати дозвіл на операцію на подвійній повіці, популярну серед азіатських модниць. Щоб домогтися бажаного, вона навіть перейшла до погроз, заявивши родичам, що якщо вони не дозволять їй цього, вона кине школу й піде працювати, але все одно зробить те, що задумала.

Зрештою батьки погодилися, утішивши себе тим, що професійні лікарі у сертифікованій клініці все зроблять як треба.

Уже після першої операції дівчина помітила, що до неї стали краще ставитися. І це підштовхнуло її знову і знову лягати під ніж хірургів. Протягом трьох наступних років вона пережила ринопластику, збільшення розрізу очей і розміру грудей, ліпосакцію, закачування філерів в губи і багато іншого. Кількість операцій та процедур майже наблизилася до ста, а рахунок за них — до 620 тисяч доларів. На все це гроші давали батьки, яких дочка як і раніше шантажувала тим, що кине навчання.

Фото: Sina Weibo

У Китаї дівчину-підлітка вже прозвали "наймолодшим наркоманом пластичної хірургії".

Незважаючи на рубці, біль під час реабілітації, обвислу після ліпосакції шкіру і проблеми з памʼяттю після численних наркозів дівчина журиться тільки про одне:

"Я ніколи не буду задоволена своєю зовнішністю. Завжди думала, що після наступної пластичної операції буду виглядати краще. Хтось одного разу запитав мене, чи шкодую я про пластичну операцію, але єдине, про що я шкодую, це те, що я не почала раніше". Вона додала, що і далі користуватиметься послугами пластичних хірургів, щоб стати ще гарніше.

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Нагадаємо, зловживання пластичною хірургією призвело до того, що голлівудська зірка Демі Мур змінилася до невпізнання.