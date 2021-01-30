Новый муж Памелы Андерсон ради брака с ней бросил семью с тремя детьми

О свадьбе актрисы и ее нового возлюбленного родственники Дэна Хейхерста узнали из прессы.

53-летняя Памела Андерсон шестой раз вышла замуж, ее избранником стал 40-летний строитель Дэн Хейхерст. Однако прежде, чем закрутить с ним роман, актриса пыталась соблазнить женатого друга своего будущего мужа, сообщает The Sun.

Как рассказала журналистам 42-летняя женщина по имени Кэри, Памела фактически увела Дэна из семьи, в которой он жил пять лет и воспитывал троих детей: двоих своих от первого брака и 21-летнюю дочку Кэри Дэниз.

Андерсон наняла Хейхерста для работ по реновации дома осенью 2019 года, и он был прорабом в бригаде строителей, которые трудились над объектом. Поначалу мужчина жаловался домашним, что работодательница "сумасшедшая и слишком требовательная", однако постепенно пара начала сближаться.

[ + – ] Дэн Хейхерст Фото: Instagram

В январе 2020 года Памела "сходила" замуж за кинопродюсера Джона Питерса, однако через две недели развелась с ним, заявив, что брак был ненастоящим, и переключилась на Дэна. Когда началась пандемия коронавируса и локдаун, Дэн остался в доме звезды, а Кэри сказал, что ему нужно "разобраться в себе".

[ + – ] Кэри и Дэн Хейхерст Фото: The Sun

Все закончилось тем, что в июле 2020 года Хейхерст окончательно ушел из семьи, признавшись в измене, а Андерсон «повысила» нового возлюбленного, сделав его личным телохранителем.

По словаv Кэри, Памела и Дэн ведут себя, словно подростки. Когда ему исполнилось 40 лет, знаменитость подарила ему лодку. Он уже трижды разбивал машину Пэм и дважды – подаренное плавсредство. Кроме того, пара часто совместно выпивает вместе.

Бывшая гражданская жена нового мужа знаменитости добавила, что Дэн до последнего скрывал женитьбу. Накануне свадьбы он написал Кэри, что женится, и попросил никому об этом не говорить. О том, что пара связала себя узами брака, брошенная женщина узнала из прессы.

"Грустно, что люди радуются за них, в то время как вся эта история началась с обмана, отрицаний и разрушения жизней всех причастных", – подчеркнула женщина.

Фото: The New York Post

При этом она уверена, что этот брак обречен, поскольку у Андерсон все союзы заканчивались провалом, а Дэн – такой же манипулятор, как и его новоиспеченная жена.

"Пэм не может похвастаться удачными браками. Поэтому, когда пандемия закончится, и она сможет вернуться к путешествиям и прежней жизни, думаю, все завершится", – заявила она.

Как пишут СМИ, Дэн был не первым, кого решила завоевать Памела. Еще до Хейхерста ее внимание привлек другой строитель, которому она всячески пыталась показать, что неравнодушна к нему. Однако мужчина отверг воздыхания Андерсон, заявив, что женат и не собирается изменять своей супруге, а тем более бросать семью.

Напомним, голливудская актриса и модель устроила тайную церемонию бракосочетания в лесу рядом со своим домом в городке Ледисмит (Канада), где она родилась.