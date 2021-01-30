Новий чоловік Памели Андерсон заради шлюбу з нею кинув сім'ю з трьома дітьми

Про весілля актриси та її нового коханого родичі Дена Хейхерста дізналися з преси.

53-річна Памела Андерсон вшосте вийшла заміж, її обранцем став 40-річний будівельник Ден Хейхерст. Однак перш ніж закрутити з ним роман, актриса намагалася спокусити одруженого одного свого майбутнього чоловіка, повідомляє The Sun.

Як розповіла журналістам 42-річна жінка на ім'я Кері, Памела фактично забрала Дена з сім'ї, в якій він жив п'ять років і виховував трьох дітей: двох своїх від першого шлюбу і 21-річну дочку Кері Деніз.

Андерсон найняла Хейхерста для робіт з реновації будинку восени 2019 року, і він був виконробом в бригаді будівельників, які працювали над об'єктом. Спочатку чоловік скаржився домашнім, що роботодавиця "божевільна і занадто вимоглива", однак поступово пара почала зближуватися.

[ + – ] Ден Хейхерст Фото: Instagram

У січні 2020 року Памела "пішла" заміж за кінопродюсера Джона Пітерса, проте через два тижні розлучилася з ним, заявивши, що шлюб був несправжнім, і переключилася на Дена. Коли почалася пандемія коронавірусу і локдаун, Ден залишився в будинку зірки, а Кері сказав, що йому потрібно "розібратися в собі".

[ + – ] Кері і Ден Хейхерст Фото: The Sun

Все закінчилося тим, що в липні 2020 року Хейхерст остаточно пішов з сім'ї, зізнавшись в зраді, а Андерсон «підвищила» нового коханого, зробивши його особистим охоронцем.

За словаv Кері, Памела і Ден поводяться, немов підлітки. Коли йому виповнилося 40 років, знаменитість подарувала йому човен. Він уже тричі розбивав машину Пем і двічі — подарований плавзасіб. Крім того, пара часто спільно випиває разом.

Колишня цивільна дружина нового чоловіка знаменитості додала, що Ден до останнього приховував одруження. Напередодні весілля він написав Кері, що одружується, і попросив нікому про це не говорити. Про те, що пара зв'язала себе узами шлюбу, кинута жінка дізналася з преси.

"Сумно, що люди радіють за них у той час як вся ця історія почалася з обману, заперечень і руйнування життів всіх причетних", — підкреслила жінка.

Фото: The New York Post

При цьому вона впевнена, що цей шлюб приречений, оскільки у Андерсон всі союзи закінчувалися провалом, а Ден — такий же маніпулятор, як і його новоспечена дружина.

"Пем не може похвалитися вдалими шлюбами. Тому, коли пандемія закінчиться і вона зможе повернутися до подорожей та колишнього життя, думаю, все завершиться", — заявила вона.

Як пишуть ЗМІ, Ден був не першим, кого вирішила завоювати Памела. Ще до Хейхерста її увагу привернув інший будівельник, якому вона всіляко намагалася показати, що небайдужа до нього. Однак чоловік відкинув зітхання Андерсон, заявивши, що одружений і не збирається зраджувати своїй дружині і тим паче кидати сім'ю.

Нагадаємо, голлівудська актриса і модель влаштувала таємну церемонію одруження в лісі поруч зі своїм будинком в містечку Ледісміт (Канада), де вона народилася.