Юлия Санина и Alekseev станут ведущими тревел-шоу "Орел и Решка" (фото)

Программа с участием артистов выйдет в эфир весной на "Новом канале".

Солистка популярной украинской рок-группы The Hardkiss Юлия Санина и певец Alekseev станут ведущими одного из выпусков 10-го юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и Решка".

Об этом она написала 1 февраля в Instagram, разместив совместное фото с певцом Alekseev.

"Больше не секрет, куда летала, почему без мужа. Мы с Alekseev открыли для себя очень особенный город", – написала артистка.

По словам Саниной, программа с их участием выйдет в эфир весной на "Новом канале".

Alekseev тоже подтвердил в Instagram свое участие в проекте: "Орел и Решка. 10 лет. Угадайте, у кого 100$, а у кого "золотая карта"?", – написал он.

10-ый сезон популярного проекта стартует 15 февраля.

Ранее сообщалось, что украинский певец и музыкант Иван Дорн станет ведущим юбилейного сезона тревел-шоу "Орел и решка", а компанию ему составит известный российский комик Александр Гудков.

"Орел и решка" – украинская русскоязычная развлекательная телепрограмма, выходящая в Украине, Беларуси, Польши, России и Казахстане, посвященная путешествиям. Каждая программа рассказывает об одной стране или городе с двух точек зрения путешественника: неограниченного материально и имеющего в распоряжении всего 100 долларов. Кто будет шиковать, а кто – экономить, двое ведущих определяют, подкидывая монетку и гадая, орел или решка, что и дало название программы. Шоу выходит на телеканалах Интер, К1, Новый канал, Пятница !, TTV, Беларусь 2 и Седьмой канал.