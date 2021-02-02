Юлія Саніна та Alekseev стануть ведучими тревел-шоу "Орел і Решка" (фото)

Програма за участю артистів вийде в ефір навесні на "Новому каналі".

Солістка популярної української рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна та співак Alekseev стануть ведучими одного з випусків 10-го ювілейного сезону тревел-шоу "Орел і Решка".

Про це вона написала 1 лютого в Instagram, розмістивши спільне фото зі співаком Alekseev.

"Більше не секрет, куди літала, чому без чоловіка. Ми з Alekseev відкрили для себе дуже особливе місто", — написала артистка.

За словами Саніної, програма з їх участю вийде в ефір навесні на "Новому каналі".

Alekseev теж підтвердив в Instagram свою участь у проекті: "Орел і Решка. 10 років. Вгадайте, у кого 100$, а у кого "золота карта"?", — написав він.

10-ий сезон популярного проекту стартує 15 лютого.

Раніше повідомлялося, що український співак і музикант Іван Дорн стане ведучим ювілейного сезону тревел-шоу "Орел і решка", а компанію йому складе відомий російський комік Олександр Гудков.

"Орел і решка" — українська російськомовна розважальна телепрограма, що виходить в Україні, Білорусі, Польщі, Росії та Казахстані, присвячена подорожам. Кожна програма розповідає про одну країну або місто з двох точок зору мандрівника: необмеженого матеріально і того, хто має в розпорядженні всього 100 доларів. Хто буде шикувати, а хто — економити, двоє ведучих визначають, підкидаючи монетку і гадаючи, орел або решка, що й дало назву програми. Шоу виходить на телеканалах Інтер, К1, Новий канал, Пятница!, TTV, Білорусь 2 і Сьомий канал.