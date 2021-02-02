Сын Арнольда Шварценеггера решил пойти по стопам отца и занялся фигурой (видео)

Патрик ответственно соблюдает противокарантинные предписания и даже во время работы на тренажерах не снимает маску.

27-летний Патрик Шварценеггер, сын голливудской суперзвезды Арнольда Шварценеггера, показал в соцсети, что на карантине зря времени не терял и вовсю работал над своей фигурой в одном из спортзалов Лос-Анджелеса.

Молодой человек опубликовал видео и фото, на которых запечатлены его занятия спортом.

Патрик ответственно соблюдает противокарантинные предписания и даже во время работы на тренажерах не снимает маску. При этом парень демонстрирует торс, поскольку занимается только в шортах, и показывает, что серьезно взялся за скульптурирование своего тела. Правда, до легендарного отца, носившего титул "Мистер Олимпия", ему еще очень далеко.

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[ + – ] Арнольд Шварценеггер в 19 лет выиграл конкурс "Мистер Европа", 5 раз получил титул "Мистер Вселенная", и 7 раз — "Мистер Олимпия" (на фото слева). Фото: Seldon.News

Несмотря на активные занятия спортом, дома Патрик грешит любовью к сладкому. На странице в соцсети он часто тестирует мороженое, рассказывая 1,4 млн. своих подписчиков о том, какое из них вкуснее, а какое лучше даже не пробовать.

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Патрик Шварценеггер пошел по стопам своего звездного отца и уже с 13 лет начал сниматься в кино, стараясь выйти из тени знаменитого родителя. Сначала это были второстепенные роли, но постепенно режиссеры заметили перспективного актера и начали предлагать ему серьезные образы. Так, в 2017 году зрители увидели артиста в двух проектах – фильмах "На север" и "Долгая дорога домой". Герои Патрика – Калеб и сержант Бен Хэйхерст – запомнились зрителям, а кинокритики отметили профессиональный рост актера и его безошибочное попадание в характеры персонажей.

Затем он сыграл главную роль в романтической драме "Полуночное солнце", которая вышла в 2018 году.

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Сейчас он задействован в двух картинах – научно-фантастическом триллере "Предупреждение" и комедийно-драматическом фильм "Мокси" режиссера Эми Полер. Из-за пандемии коронавируса съемки обоих картин перенесли.

Всего в его фильмографии – более 10 картин.

Патрик – первенец Арнольда Шварценеггера, который родился в браке актера с журналисткой Марией Шрайвер. На момент его появления в семье уже подрастали дочки Марии Кэтрин Юнис и Кристина Мария Аурелия. Когда Патрику исполнилось 4 года, у него появились сразу 2 брата – родной Кристофер Сарджент и единокровный Джозеф Баена.

Парень получил отличное образование и сейчас является одним из самых завидных холостяков Америки.

Напомним, бывший губернатор Калифорнии сделал прививку от коронавируса, не выходя из машины.