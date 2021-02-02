Син Арнольда Шварценеггера вирішив піти стопами батька і зайнявся фігурою (відео)

Патрік відповідально дотримується карантинних приписів і навіть під час роботи на тренажерах не знімає маску.

27-річний Патрік Шварценеггер, син голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера, показав у соцмережі, що на карантині даремно часу не гаяв і щосили працював над своєю фігурою в одному зі спортзалів Лос-Анджелеса.

Хлопець опублікував відео і фото, на яких зображені його заняття спортом.

Патрік відповідально дотримується карантинних приписів і навіть під час роботи на тренажерах не знімає маску. При цьому хлопець демонструє торс, оскільки займається тільки в шортах, і показує, що серйозно взявся за скульптування свого тіла. Правда, до легендарного батька, який мав титул "Містер Олімпія", йому ще дуже далеко.

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[ + – ] Арнольд Шварценеггер у 19 років виграв конкурс "Містер Європа", 5 разів отримав титул "Містер Всесвіт", і 7 разів — "Містер Олімпія" (на фото зліва). Фото: Seldon.News

Незважаючи на активні заняття спортом, Патрік грішить любов'ю до солодкого. На сторінці в соцмережі він часто тестує морозиво, розповідаючи 1,4 млн. своїх підписників про те, яке з них смачніше, а яке краще навіть не пробувати.

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Патрік Шварценеггер пішов стопами свого зоряного батька і вже з 13 років почав зніматися в кіно, намагаючись вийти з тіні знаменитого батька. Спочатку це були другорядні ролі, але поступово режисери помітили перспективного актора і почали пропонувати йому серйозні образи. Так, у 2017 році глядачі побачили артиста у двох проектах — фільмах "На північ" і "Довга дорога додому". Герої Патріка — Калеб і сержант Бен Хейхерст — запам'яталися глядачам, а кінокритики відзначили професійне зростання актора і його безпомилкове попадання в характери персонажів.

Потім він зіграв головну роль у романтичній драмі "Північне сонце", що вийшла у 2018 році.

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Наразі він залучений у двох картинах — науково-фантастичному трилері "Попередження" і комедійно-драматичному фільм "Моксі" режисера Емі Барнса. Через пандемію коронавірусу зйомки обох картин перенесли.

Усього в його фільмографії — понад 10 картин.

Патрік — первісток Арнольда Шварценеггера, який народився в шлюбі актора з журналісткою Марією Шрайвер. На момент його появи в родині вже підростали дочки Марії Кетрін Юніс і Христина Марія Аурелія. Коли Патріку виповнилося 4 роки, у нього з'явилися відразу 2 брати — рідний Крістофер Сарджент і єдинокровний Джозеф Баена.

Хлопець отримав чудову освіту і наразі є одним з найбільш яскравих холостяків Америки.

Нагадаємо: колишній губернатор Каліфорнії зробив щеплення від коронавірусу, не виходячи з машини.