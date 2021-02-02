Син Арнольда Шварценеггера вирішив піти стопами батька і зайнявся фігурою (відео)
Патрік відповідально дотримується карантинних приписів і навіть під час роботи на тренажерах не знімає маску.
27-річний Патрік Шварценеггер, син голлівудської суперзірки Арнольда Шварценеггера, показав у соцмережі, що на карантині даремно часу не гаяв і щосили працював над своєю фігурою в одному зі спортзалів Лос-Анджелеса.
Хлопець опублікував відео і фото, на яких зображені його заняття спортом.
Патрік відповідально дотримується карантинних приписів і навіть під час роботи на тренажерах не знімає маску. При цьому хлопець демонструє торс, оскільки займається тільки в шортах, і показує, що серйозно взявся за скульптування свого тіла. Правда, до легендарного батька, який мав титул "Містер Олімпія", йому ще дуже далеко.
Незважаючи на активні заняття спортом, Патрік грішить любов'ю до солодкого. На сторінці в соцмережі він часто тестує морозиво, розповідаючи 1,4 млн. своїх підписників про те, яке з них смачніше, а яке краще навіть не пробувати.
Патрік Шварценеггер пішов стопами свого зоряного батька і вже з 13 років почав зніматися в кіно, намагаючись вийти з тіні знаменитого батька. Спочатку це були другорядні ролі, але поступово режисери помітили перспективного актора і почали пропонувати йому серйозні образи. Так, у 2017 році глядачі побачили артиста у двох проектах — фільмах "На північ" і "Довга дорога додому". Герої Патріка — Калеб і сержант Бен Хейхерст — запам'яталися глядачам, а кінокритики відзначили професійне зростання актора і його безпомилкове попадання в характери персонажів.
Потім він зіграв головну роль у романтичній драмі "Північне сонце", що вийшла у 2018 році.
Наразі він залучений у двох картинах — науково-фантастичному трилері "Попередження" і комедійно-драматичному фільм "Моксі" режисера Емі Барнса. Через пандемію коронавірусу зйомки обох картин перенесли.
Усього в його фільмографії — понад 10 картин.
Патрік — первісток Арнольда Шварценеггера, який народився в шлюбі актора з журналісткою Марією Шрайвер. На момент його появи в родині вже підростали дочки Марії Кетрін Юніс і Христина Марія Аурелія. Коли Патріку виповнилося 4 роки, у нього з'явилися відразу 2 брати — рідний Крістофер Сарджент і єдинокровний Джозеф Баена.
Хлопець отримав чудову освіту і наразі є одним з найбільш яскравих холостяків Америки.
Нагадаємо: колишній губернатор Каліфорнії зробив щеплення від коронавірусу, не виходячи з машини.