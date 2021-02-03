Анджелина Джоли снялась в вестерне "Те, кто желает мне смерти" (видео)

Актриса возвращается на большие экраны после трехлетнего перерыва.

45-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли снялась в нео-вестерне "Те, кто желает мне смерти", который выйдет в прокат в кинотеатрах и появится на канале HBO Max 14 мая 2021 года, сообщает таблоид The Wrap.

Режиссером и сценаристом картины, снятой по роману Майкла Кориты, выступил Тейлор Шеридан.

Сюжет фильма разворачивается на фоне лесного пожара в пустыне Монтаны и рассказывает о 14-летнем парне, который становится свидетелем жестокого убийства. На него начинают охоту убийцы-близнецы, а на помощь приходят пара, которая управляет программой выживания в пустыне, и женщина по имени Ханна Фабер, работник пожарной службы. Она находит парня в беде и решает ему помочь, из-за чего сама становится мишенью киллеров. Героям предстоит скрываться не только от киллеров, идущих по следу, но и от вездесущего огня.

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Кроме Джоли, в ленте снимались Николас Холт, Джон Бернтал, Тайлер Перри, Эйдан Гиллен, Медина Сенгор, Финн Литтл и Джейк Вебер.

Это первая актерская работа Джоли за последние три года. Кроме этой картины, до конца года выйдет еще один фильм с участием Анджелины под названием "Вечные" режиссера Хлои Чжао, снятого для Marvel Studios.

Напомним, Анджелина Джоли дала интервью Vogue Великобритания, в котором рассказала о работе, творческих планах, материнстве и показала, что носит в своей сумочке.