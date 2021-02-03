Анджеліна Джолі знялася у вестерні "Ті, хто бажають мені смерті" (відео)

Акторка повертається на великі екрани після трирічної перерви.

45-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі знялася в нео-вестерні "Ті, хто бажають мені смерті", який вийде в прокат у кінотеатрах і з'явиться на каналі HBO Max 14 травня 2021 року, повідомляє таблоїд The Wrap.

Режисером і сценаристом картини, знятої за романом Майкла Коріта, виступив Тейлор Шерідан.

Сюжет фільму розгортається на тлі лісової пожежі в пустелі Монтани і розповідає про 14-річного хлопця, який стає свідком жорстокого вбивства. На нього починають полювання вбивці-близнюки, а на допомогу приходить пара, яка управляє програмою виживання в пустелі, і жінка на ім'я Ханна Фабер, працівник пожежної служби. Вона знаходить хлопця в біді і вирішує йому допомогти, через що сама стає мішенню кілерів. На героїв чекають хованки не тільки від кілерів, що йдуть по сліду, а й від всюдисущого вогню.

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Крім Джолі, у стрічці знімалися Ніколас Холт, Джон Бернтал, Тайлер Перрі, Ейдан Гіллен, Медіна Сенгор, Фінн Літтл і Джейк Вебер.

Це перша акторська робота Джолі за останні три роки. Крім цієї картини, до кінця року вийде ще один фільм за участю Анджеліни під назвою "Вічні" режисера Хлої Чжао, знятого для Marvel Studios.

Нагадаємо: Анджеліна Джолі дала інтерв'ю Vogue Великобританія, у якому розповіла про роботу, творчі плани, материнство і показала, що носить у своїй сумочці.