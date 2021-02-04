"Дневник сестры пробивной принцессы": сестра Меган Маркл выпустила о ней книгу

Инсайдеры уже сообщили, что герцогиня Сассекская очень расстроена тем фактом, что книга была написана и опубликована

56-летняя сводная сестра Меган Маркл, герцогини Сассекской, написала о ней книгу под названием "Дневник сестры пробивной принцессы. Часть первая". Саманта Маркл, которая является сестрой 39-летней Меган по отцу – голливудскому оператору Томасу Марклу, давно говорила о том, что обижена на свою младшую сестру и собирается написать о ней "всю правду", которая куда "более странная, чем вымысел". Об этом пишет Daily Mail.

Инсайдеры сообщили, что Меган, которая сейчас проживает вместе с мужем, принцем Гарри, и сыном в Калифорнии, США, очень расстроена и чувствует себя "отвратительно".

[ + – ] Обложка скандальных мемуаров Саманты Маркл

Автобиография Саманты Маркл, считают критики, произведет "эффект разорвавшейся бомбы", ведь она откровенно написала о детстве своей сестры, а также о причинах ее разрыва со своими американскими родственниками.

Напомним, свадьбе принца Гарри и бывшей актрисы предшествовали многочисленные скандалы, ее родственники и бывшие друзья были обижены, что их не позвали на торжество. Даже отец Меган, который должен был вести ее к алтарю, в последний момент слег с сердечным приступом. Спровоцировал недуг скандал с предсвадебными фото, на которых Томас Маркл прогуливался по улице, снимал мерки для смокинга и просматривал на ноутбуке фотографии дочери с женихом.

Оказалось, что снимки были постановочными, а Томас сам договорился с папарацци, чтобы сделать эти фото и опубликовать их в интернете, и лишь после понял, в каком неприглядном свете выставил себя и дочь. После выписки из больницы он сообщил, что не поедет на свадьбу, чтобы "еще больше не смутить свою дочь".

Саманта Маркл описала и этот эпизод в своей книге, также там есть глава под названием "Королева будет потрясена" и "Поиски мужа".

[ + – ] Саманта Маркл и Меган Маркл

Саманта, которая страдает рассеянным склерозом и прикована к инвалидному креслу, неоднократно говорила о том, что пока Меган была подростком, они дружили и часто встречались, однако, когда та начала строить карьеру модели и актрисы, они стали постепенно отдаляться, а Меган превратилась в "надменную и напористую принцессу". И с 2008 года сестры не виделись.

Сейчас Саманта работает над вторым томом своих мемуаров, который будет назваться "В тени герцогини".

Напомним, ранее бывшая близка подруга Меган Маркл рассказала, что актриса много лет искала в мужья известного британца. По словам телеведущей Лиззи Канди, герцогиня Сассекская начала искать себе подходящую партию задолго до встречи с Гарри.