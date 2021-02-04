"Щоденник сестри пробивної принцеси": сестра Меган Маркл випустила про неї книгу

Інсайдери вже повідомили, що герцогиня Сассекська дуже засмучена тому, що книга була написана й опублікована.

56-річна зведена сестра Меган Маркл, герцогині Сассекської, написала про неї книгу під назвою "Щоденник сестри пробивної принцеси. Частина перша". Саманта Маркл, яка є сестрою 39-річної Меган по батьку — голлівудському оператору Томасові Марклю — давно говорила про те, що ображена на свою молодшу сестру і збирається написати про неї "всю правду", яка куди "більш дивна, ніж вигадка". Про це пише Daily Mail.

Інсайдери повідомили, що Меган, яка зараз проживає разом із чоловіком, принцом Гаррі, і сином у Каліфорнії, США, дуже засмучена і почувається "огидно".

[ + – ] Обкладинка скандальних мемуарів Саманти Маркл

Автобіографія Саманти Маркл, вважають критики, зробить "ефект бомби, що розірвалася", адже вона відверто написала про дитинство своєї сестри, а також про причини її розриву зі своїми американськими родичами.

Нагадаємо, весіллю принца Гаррі та колишньої актриси передували численні скандали, її родичі та колишні друзі були ображені, що їх не покликали на свято. Навіть батько Меган, який повинен був вести її до вівтаря, в останній момент зліг із серцевим нападом. Спровокував недугу скандал із передвесільними фото, на яких Томас Маркл прогулювався вулицями, знімав мірки для смокінга та переглядав на ноутбуці фотографії дочки з нареченим.

Виявилося, що знімки були постановочними, а Томас сам домовився з папараці, щоб зробити ці фото і опублікувати їх в інтернеті, і лише після зрозумів, як негарно виставив себе і дочку. Після виписки з лікарні він повідомив, що не поїде на весілля, щоб "ще більше не збентежити свою дочку".

Саманта Маркл описала й цей епізод у своїй книзі, також там є глава під назвою "Королева буде вражена" і "Пошуки чоловіка".

[ + – ] Саманта Маркл і Меган Маркл

Саманта, яка страждає на розсіяний склероз і прикута до інвалідного крісла, неодноразово говорила про те, що поки Меган була підлітком, вони дружили і часто зустрічалися, однак, коли та почала будувати карʼєру моделі й акторки, вони стали поступово віддалятися, а Меган перетворилася на "гордовиту і напористу принцесу ". І з 2008 року сестри не бачилися.

Зараз Саманта працює над другим томом своїх мемуарів, який буде назватися "У тіні герцогині".

Нагадаємо, раніше колишня близька подруга Меган Маркл розповіла, що акторка багато років шукала в чоловіки відомого британця. За словами телеведучої Ліззі Канді, герцогиня Сассекська почала шукати собі відповідну пару задовго до зустрічі з Гаррі.