Netflix показал 7500 нарядов, созданных для съемок сериала "Бриджертоны" (видео)

Использовав рисунки с изображением нарядов начала 19-го века, дизайнеры добавили в них современные элементы, чтобы сделать их более роскошными.

Создатели нашумевшего британского телесериала "Бриджертоны" о жизни аристократии времен Регентства в начале 19-го века показали обширный гардероб, который был подготовлен для съемок костюмированной истории. Кадры экскурсии опубликовал Netflix.

Художники по костюмам под руководством приглашенного дизайнера Эллен Миройник создали 7500 костюмов, чтобы максимально точно передать стиль, моду и вкусы того времени. Только исполнительница главной роли Дафны Бриджертон Фиби Дайневор во время съемок 8-серийной саги сменила 104 платья, назвав такие частые переодевания "просто безумием".

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При пошиве нарядов Эллен поставила задачу соединить классические элементы одежды начала позапрошлого столетия и современные элементы.

"Мы сделали их более роскошными. Мы ввели современную цветовую палитру, но при этом постарались придерживаться основ силуэта 1813 года", – подчеркнула она.

Сценарист сериала Крис Ван Дузен добавил, что каждый костюм уникален и он сделан только лишь для "Бриджертонов", а потому не покинет гардеробную проекта.

Сериал "Бриджертоны" рассказывает об уважаемом лондонском семействе. Главные герои — четверо братьев и четыре сестры из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе. Их главная задача – выдать замуж старшую дочь Дафну. Несмотря на достоинства девушки, ее красоту и воспитание, а также благосклонность королевы женихи не спешат выстраиваться в очередь. Когда же за ней начинает ухлестывать откровенной противный ей друг детства, она ищет спасение в лица друга своего брата – герцога Гастингса, которые приезжает в Лондон, чтобы вступить в наследство. Девушке приходит в голову интересный план, как спасти свою личную жизнь.

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Литературной основой сценария стали романы Джулии Квин, однако сценаристы добавили в них немало элементов: темнокожую королеву и аристократов, однополые связи, а также немало откровенных сцен.

Напомним, почему все говорят о сериале "Бриджертоны". Этот телевизионный проект уже дал фору сериалу очень успешным сериалам "Ход королевы" и "Бумажный дом", позади остались и другие популярные шоу 2020.