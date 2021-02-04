Netflix показав 7500 нарядів, створених для зйомок серіалу "Бріджертони" (відео)

Використавши малюнки із зображенням нарядів початку 19-го століття, дизайнери додали до них сучасні елементи, щоб зробити їх більш розкішними.

Творці гучного британського телесеріалу "Бріджертони" про життя аристократії часів Регентства на початку 19-го століття показали великий гардероб, що був підготовлений для зйомок костюмованої історії. Кадри екскурсії опублікував Netflix.

Художники по костюмах під керівництвом запрошеного дизайнера Еллен Міройнік створили 7500 костюмів, щоб максимально точно передати стиль, моду і смаки того часу. Тільки виконавиця головної ролі Дафні Бріджертон (Фібі Дайневор) під час зйомок 8-серійної саги змінила 104 сукні, назвавши такі часті переодягання "просто божевіллям".

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При пошитті нарядів Еллен поставила завдання поєднати класичні елементи одягу початку позаминулого століття і сучасні елементи.

"Ми зробили їх більш розкішними. Ми ввели сучасну колірну палітру, але при цьому намагалися дотримуватися основ силуету 1813 року", — підкреслила вона.

Сценарист серіалу Кріс Ван Дузен додав, що кожен костюм унікальний і він зроблений тільки для "Бріджертонів", а тому не покине гардеробну проекту.

Серіал "Бріджертони" розповідає про шановане лондонське сімейство. Головні герої — четверо братів і чотири сестри з родини Бріджертон, які починають своє життя у вищому суспільстві. Їхнє головне завдання — видати заміж старшу дочку Дафні. Незважаючи на достоїнства дівчини, її красу і виховання, а також прихильність королеви, женихи не поспішають шикуватися в чергу. Коли ж до неї починає залицятись противний їй друг дитинства, вона шукає порятунок в обличчі одного свого брата — герцога Гастінгса, який приїжджає в Лондон, щоб вступити в спадок. Дівчині спадає на думку цікавий план, як врятувати своє особисте життя.

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Літературною основою сценарію стали романи Джулії Квін, проте сценаристи додали до них чимало елементів: темношкіру королеву й аристократів, одностатеві зв'язки, а також чимало відвертих сцен.

Нагадаємо: чому всі говорять про серіал "Бріджертони". Цей телевізійний проект уже дав фору дуже успішним серіалам "Хід королеви" і "Паперовий будинок", позаду залишилися й інші популярні шоу 2020.