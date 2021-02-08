Биограф Елизаветы II рассказал, какой будет реакция королевского двора на фильм о Диане

Представители монаршего дома уже обвинили авторов картины в неточности описываемых событий.

Королевской семье Великобритании не понравится будущий байопик о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли. Такое мнение экспертов обнародовало издание The Daily Mail.

По словам королевского биографа Роберта Джобсона, который хорошо знал покойную принцессу, такая реакция королевы Елизаветы II и ее окружения – "неизбежна".

В фильме Пабло Ларраина по сценарию Стивена Найта будут показаны три дня рождественских праздников в Сандрингемском дворце, во время которых Диана поняла, что ее брак с принцем Чарльзом не спасти и приняла твердое решение развестись.

Джобсон отметил, что причиной недовольства двора может стать не только сам фильм, но и сам сюжет, поскольку Диана перестала посещать поместье в Норфолке за несколько лет до показанных в картине событий.

"Им это не понравится, но они этого ожидали. Это правда, я считаю, что самое главное – насколько хорошо актриса интерпретирует роль. Придется подождать и посмотреть на это", – пояснил биограф.

Главную роль в ленте сыграет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. В сети уже появились снимки, на которых актриса позирует в образе леди Ди. В фильме также снимаются Тимоти Сполл, Салли Хокинс и Шон Харрис.

Принц Чарльз женился на леди Диане Спенсер 29 июля 1981 года. Ее в жены своему сыну выбрала лично королева Елизавета II. Большую роль сыграло то, что девушка была из очень знатной семьи. Ее отец – винонт Элторп, представитель ветви семейства Спенсер-Черчиллей, куда входили также входили герцог Мальборо и Уинстон Черчилль.

На момент свадьбы у принца Чарльза был роман на стороне с Камиллой Шанд, которую королева категорически отказалась даже рассматривать на роль невестки. В одном из интервью Диана призналась, что в браке их всегда было трое, имея в виду соперницу.

В 1992 году супруги, у которых к тому временны были сыновья Уильям и Гарри, объявили, что больше не живут вместе. Официально развод они оформили лишь в 1996 году, по требованию королевы. В августе 1997 года Диана погибла в авиакатастрофе, а принц Чарльз, спустя восемь лет после ее смерти все же узаконил отношения с Камиллой.

[ + – ] Леди Диана Спенсер и Камилла Паркер-Боулз на ипподроме Ладлоу, где принимал участие в соревнованиях принц Чарльз (1980 год) Фото: Marie Claire

Как известно, принцесса Диана, ее возлюбленный, сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед, и водитель Анри Поль погибли в результате столкновения их автомобиля с опорой туннеля в районе моста Альма в Париже. Согласно официальной версии, в момент аварии водитель был пьян и серьезно превысил скорость, что и стало причиной ДТП.

Напомним, в сети появились редкие фото, на которых показаны закулисные моменты самых известных королевских свадеб.