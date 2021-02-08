Біограф Єлизавети II розповів, якою буде реакція королівського двору на фільм про Діану

Представники монаршого дому вже звинуватили авторів картини в неточності описуваних подій.

Королівській сім'ї Великобританії не сподобається майбутній байопік про принцесу Діану з Крістен Стюарт у головній ролі. Таку думку експертів оприлюднило видання The Daily Mail.

За словами королівського біографа Роберта Джобсона, який добре знав покійну принцесу, така реакція королеви Єлизавети II та її оточення — "неминуча".

У фільмі Пабло Ларраін за сценарієм Стівена Найта будуть показані три дні різдвяних свят у Сандрінгемскому палаці, під час яких Діана зрозуміла, що її шлюб із принцом Чарльзом не врятувати й ухвалила тверде рішення розлучитися.

Джобсон зазначив, що причиною невдоволення двору може стати не тільки власне фільм, але і власне сюжет, оскільки Діана перестала відвідувати маєток у Норфолку за кілька років до показаних у картині подій.

"Їм це не сподобається, але вони цього чекали. Це правда, я вважаю, що найголовніше — наскільки добре акторка інтерпретує роль. Доведеться почекати і подивитися на це", — пояснив біограф.

Головну роль у стрічці зіграє зірка "Сутінок" Крістен Стюарт. У мережі вже з'явилися знімки, на яких актриса позує в образі леді Ді. У фільмі також знімаються Тімоті Сполл, Саллі Гокінс і Шон Гарріс.

Принц Чарльз одружився з леді Діаною Спенсер 29 липня 1981 року. Її в дружини своєму синові вибрала особисто королева Єлизавета II. Велику роль зіграло те, що дівчина була з дуже знатної родини. Її батько — віконт Елторп, представник гілки сімейства Спенсер-Черчіллей, куди входили також входили герцог Мальборо та Вінстон Черчилль.

На момент весілля у принца Чарльза був роман на стороні з Каміллою Шанд, яку королева категорично відмовилася навіть розглядати на роль невістки. В одному з інтерв'ю Діана зізналася, що в шлюбі їх завжди було троє, маючи на увазі суперницю.

У 1992 році подружжя, у яких до того тимчасові були сини Вільям і Гаррі, оголосило, що більше не живе разом. Офіційно розлучення вони оформили лише в 1996 році, на вимогу королеви. У серпні 1997 року Діана загинула в авіакатастрофі, а принц Чарльз, через вісім років після її смерті все ж узаконив стосунки з Каміллою.

[ + – ] Леді Діана Спенсер і Камілла Паркер-Боулз на іподромі Ладлоу, де брав участь у змаганнях принц Чарльз (1980 рік) Фото: Marie Claire

Як відомо, принцеса Діана, її коханий, син єгипетського мільярдера Доді аль-Фаєд, і водій Анрі Поль загинули внаслідок зіткнення їхнього автомобіля з опорою тунелю поблизу моста Альма в Парижі. Згідно з офіційною версією, у момент аварії водій був п'яний та значно перевищив швидкість, що й стало причиною ДТП.

Нагадаємо, у мережі з'явилися рідкісні фото, на яких зображені закулісні моменти найвідоміших королівських весіль.