Уилл Смит потеряет память в новом фильме

Смит сыграет человека с амнезией, которому предстоит вспомнить две совершенно разных жизни и выбрать, какая ему нужнее.

52-летний американский актер Уилл Смит сыграет главную роль в картине Fast & Loose ("Быстро и свободно"), режиссером которой выступает Дэвид Лейтч. На его счету такие ленты как "Дэдпул-2" и "Джон Уик", передает таблоид Deadline.

Авторами сценария стали Джо и Эрих Хоберы, ранее работавшие над "РЭД", "Мег: Монстр глубины", а проектом уже заинтересовались такие студии как Paramount, MGM, Sony, Warner, а также самые популярные стриминговые сервисы.

Уил Смитт сыграет некоего Джона Райли, который теряет память после жестокого избиения. Восстанавливая события, он узнает, что вел двойную жизнь: в одной был оперативником ЦРУ под прикрытием без семьи и перспектив, а в другой реальности он – успешный криминальный авторитет, живший в роскоши и находящийся в окружении красивых женщин. Главная задача героя понять, какая же из этих двух жизней его настоящая, и, что еще важнее, какой из них он хочет жить дальше.

По информации издания, сначала Дэвид Лейтч планировал только продюсировать фильм, однако потом передумал и решил снять его лично. Сейчас он работает над боевиком "Скоростной поезд", в котором играют такие звезды как Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зази Битз и Леди Гага.

Несмотря на карантинные ограничения, Смит не остается без работы и активно снимается. Так, в прошлом году на экраны вышел комедийный боевик режиссёров Адиля Эль Арби и Билала Фалла "Плохие парни навсегда", в котором Уилл Смит сыграл с Мартином Лоуренсом экс-полицейских, за которыми охотится мстительный албанский наемник. Бывшие напарники, между которыми пробежала черная кошка, вынуждены объединиться, чтобы выжить.

Тем временем компания Disney запустила в разработку сиквел фильма про Алладина, которого сыграл Смит а в кресло режиссера снова сядет Гай Ричи.