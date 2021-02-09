Вілл Сміт втратить пам'ять у новому фільмі

Сміт зіграє людину з амнезією, якій необхідно згадати два абсолютно різних життя та вибрати, яке йому потрібніше.

52-річний американський актор Вілл Сміт зіграє головну роль у картині Fast & Loose ("Швидко та вільно"), режисером якої виступає Девід Лейтч. На його рахунку такі стрічки як "Дедпул-2" та "Джон Вік", передає таблоїд Deadline.

Авторами сценарію стали Джо й Еріх Хобери, які раніше працювали над "РЕД", "Мег: Монстр глибини", а проектом уже зацікавилися такі студії як Paramount, MGM, Sony, Warner, а також найпопулярніші стрімінгові сервіси.

Вілл Сміт зіграє певного Джона Райлі, який втрачає пам'ять після жорстокого побиття. Відновлюючи події, він дізнається, що вів подвійне життя: в одному був оперативником ЦРУ під прикриттям без сім'ї та перспектив, а в іншій реальності він — успішний кримінальний авторитет, який жив у розкоші та знаходиться в оточенні красивих жінок. Головне завдання героя зрозуміти, яке ж із цих двох життів його справжнє, і, що ще важливіше, яке з них він хоче жити далі.

За інформацією видання, спочатку Девід Лейтч планував тільки продюсувати фільм, проте потім передумав і вирішив зняти його особисто. Зараз він працює над бойовиком "Швидкісний поїзд", в якому грають такі зірки як Бред Пітт, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зазі Бітз і Леді Гага.

Незважаючи на карантинні обмеження, Сміт не залишається без роботи й активно знімається. Так, минулого року на екрани вийшов комедійний бойовик режисерів Аділя ЕлВь Арбі та Білала Фалла "Погані хлопці назавжди", в якому Вілл Сміт зіграв із Мартіном Лоуренсом екс-поліцейських, за якими полює мстивий албанський найманець. Колишні напарники, між якими пробігла чорна кішка, змушені об'єднатися, щоб вижити.

Тим часом компанія Disney запустила в розробку сиквел фільму про Аладіна, якого зіграв Сміт, а в крісло режисера знову сяде Гай Річі.