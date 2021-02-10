В Японии купили права на показ украинского телесериала, в котором снялась Ольга Сумская (видео)

С начала февраля на японском телеканале Ginga выходит украинский сериал "Крепостная". Для местной аудитории его выпустят под названием "Плененная любовь".

Японский телеканал Ginga купил права на показ украинской костюмированной драмы "Крепостная" производства Film.ua Group и телеканала СТБ. Об этом рассказывается на официальном сайте СТБ.

Украинский сериал "Крепостная" выходит в эфир японского телевидения с 3 февраля. Для местной аудитории его выпускают под названием "Плененная любовь".

На сайте телеканала Ginga для сериала создали отдельную страницу, на которой доступен его анонс с оригинальной озвучкой и японскими субтитрами. Именно в таком формате — с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на японском языке — сериал и показывают на местном телевидении.

[ + – ] Анонс сериала "Крепостная" на японском телеканале Ginga

Согласно синопсису, сюжет сериала стартует с событий 1856 года. 18-летня крепостная Катерина принадлежит богатому помещику. У нее хорошие манеры, она владеет несколькими языками, играет на пианино и пишет картины. Такое воспитание она получила благодаря крестной маме, жене помещика. Катерина большую часть жизни находится на грани двух миров: помещиков и крепостных. И на пути к свободе и любви ей предстоит пройти через множество преград.

Роли в сериале "Крепостная" исполнили Катерина Ковальчук, Михаил Гарилов, Алексей Яровенко, Юлия Ауг, Ольга Сумская и многие другие.

[ + – ] Постер сериала "Крепостная" Фото: teleprogramma.pro

Премьера телесериала "Крепостная" на украинском телевидении состоялась в феврале 2019 года. В 2021 году планируют сделать премьеры сразу двух сезонов, третьего и четверного.

Сериал "Крепостная" также показывали в Польше и Грузии.

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