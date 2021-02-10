У Японії купили права на показ українського телесеріалу, у якому знялася Ольга Сумська (відео)

З початку лютого на японському телеканалі Ginga виходить український серіал "Кріпосна". Для місцевої аудиторії його випустять під назвою "Полонена любов".

Японський телеканал Ginga купив права на показ української костюмованої драми "Кріпосна" виробництва Film.ua Group і телеканалу СТБ. Про це розповідається на офіційному сайті СТБ.

Український серіал "Кріпосна" виходить в ефір японського телебачення з 3 лютого. Для місцевої аудиторії його випускають під назвою "Полонена любов".

На сайті телеканалу Ginga для серіалу створили окрему сторінку, на якій доступний його анонс з оригінальною озвучкою і японськими субтитрами. Саме в такому форматі — з оригінальною звуковою доріжкою і субтитрами японською мовою — серіал і показують на місцевому телебаченні.

[ + – ] Анонс серіалу "Кріпосна" на японському телеканалі Ginga

Згідно із синопсисом, сюжет серіалу стартує з подій 1856 року. 18-річна кріпосна Катерина належить багатому поміщику. У неї хороші манери, вона володіє декількома мовами, грає на піаніно і пише картини. Таке виховання вона отримала завдяки хресній мамі, дружині поміщика. Катерина більшу частину життя перебуває на межі двох світів: поміщиків і кріпаків. І на шляху до свободи і любові їй належить пройти через безліч перешкод.

Ролі в серіалі "Кріпосна" виконали Катерина Ковальчук, Михайло Гаврилов, Олексій Яровенко, Юлія Ауг, Ольга Сумська та багато інших.

[ + – ] Постер серіалу "Кріпосна" Фото: teleprogramma.pro

Премʼєра телесеріалу "Кріпосна" на українському телебаченні відбулася в лютому 2019 року. У 2021 році планують зробити премʼєри відразу двох сезонів: третього і четверного.

Серіал "Кріпосна" також показували в Польщі і Грузії.

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