Смейтесь от души: топ-5 комедий о любви, отношениях и семье

Смех продлевает жизнь, а хорошие комедии существенно поднимают настроение.

День всех влюбленных, который весь мир отмечает 14 февраля, – отличный повод прекрасно провести время вместе. А сделать вечер веселым и незабываемым поможет просмотр романтической комедии. Фокус подготовил подборку веселых фильмов, которые если не рассмешат до слез, то однозначно не смогут не вызвать улыбку даже у самых серьезных зрителей.

Правила съёма: Метод Хитча (2005)

В центре сюжета американской лирической комедии – Алекс Хитченс по прозвищу Хитч (Уилл Смит). Он – прекрасный аналитик и блестящий психолог-практик, готовый за хороший гонорар помочь любому, даже самому скромному и застенчивому, парню найти подход к девушке, в которую тот влюблён.

Новый клиент Хитча — Альберт, робкий бухгалтер, без ума влюблённый в гламурную звезду Аллегру Коул. Для Хитча этот случай должен стать вершиной его карьеры. Однако, работая над этим делом, он вдруг встречает достойного противника в лице эффектной и проницательной Сары Мелас (Ева Мендес), журналистки, ведущей колонку светских сплетен и следящей за каждым шагом Аллегры.

Милас случайно узнает о "докторе Свате", как прозвали Хатчинса. Она подозревает, что он – аферист и обманщик, который заставляет женщин страдать, подсовывая им недостойных мужчин. Девушка знакомится с ним, чтобы узнать его поближе, и внезапно раскрывает этого человека совершенно с неожиданной для себя стороны.

Фильм имел большой успех у публики. При бюджете в 70 миллионов долларов кассовые сборы только в США превысили 179 миллионов долларов, а в целом по миру — 370 миллионов долларов.

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Голая правда (2009)

Слоган романтической комедии с Джерардом Батлером и Кэтрин Хайгл – "Мужские ценности против женских идеалов". Главная героиня Эбби Рихтер – молодая и амбициозная продюсер утреннего ТВ шоу на телеканале A.M. Sacramento. Она способна решить любую проблему, но только не тогда, когда дело касается ее личной жизни. Тут ей катастрофически не везет, несмотря на внешность, ум и прочие бонусы.

Когда рейтинги шоу начинают падать, руководство канала решает пригласить корреспондента Майка Чадвея (Джерард Батлер), ведущего программы "Голая правда". Непристойные шутки, которые Майк отпускает в эфире, и откровенно шовинистический настрой шоу, мягко говоря, шокируют Эбби. Но, несмотря на всё это, рейтинги взлетают до небес, и шоу Майка оставляют.

Эбби все же решила извлечь пользу из этой, казалось бы, патовой ситуации и наняла Майка в качестве консультанта в вопросе построения отношений с мужчинами. Он с радостью взялся ей помогать. Что из этого получилось – смотрите сами!

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Безумная свадьба (2014).

В центре этой французской комедии Филиппа де Шоврона – консервативная семья Вернёй. Нотариус Клод и его набожная жена-домохозяйка Мари – добропорядочная провинциальная пара, у которой – четверо взрослых дочерей. Однако надежды супругов на то, что девушки выйдут замуж за "своих" и нарожают дедушке с бабушкой кучу маленьких французиков, пошли прахом после того, как три дочери выбрали себе в мужья мусульманина, китайца и еврея. Теперь все чаяния – только на младшую дочь Лор. Клод и Мари, устав краснеть перед людьми, а также от постоянных мультикультурных споров своих зятьев за семейным столом, искренне верят, что любимая Лор найдет себе "нормального" жениха. Однако у девушки были свои планы.

Лента имела оглушительный успех во Франции – её посмотрело более 12,2 млн зрителей в кинотеатрах. Кассовые сборы составили 131 млн долларов при бюджете в 13 млн евро. Сборы по всему миру превысили 200 млн долларов. Кстати, французское название картины – Quʼest-ce quʼon a fait au Bon Dieu?, что в переводе означает "Чем же мы прогневили Бога?".

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30 января 2019 года на экраны вышел сиквел этого фильма "Самая безумная свадьба". По сюжету, Клод и Мари Вернёй пытаются всячески разубедить дочерей переезжать со своими мужьями и детьми за границу. В конце концов они решаются на настоящую спецоперацию.

Девять жизней (2016)

Любая влюбленная пара рано или поздно становится семьей. С годами дела, заботы, карьера отодвигают любовь и искренность отношений. Не обошло это и миллиардера Тома Бренда (Кевин Спейси).

Главный герой полностью погружен в работу над проектом строительства самого высокого здания в Северном полушарии. Ему не хватает времени на полноценную семейную жизнь и общение с дочерью, которая мечтает получить на день рождения кота. В последний момент Том успевает купить в зоомагазине питомца для дочери, но в результате несчастного случая впадает в кому. С его уходом в компании, руководство которой перенимает его сын, по поводу проекта начинаются споры и разногласия.

Очнувшись, Бренд понимает, что оказался в теле того самого кота. Теперь, если Том не хочет остаться навсегда в шкуре животного, ему нужно доказать любовь к своей семье.

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Безбрачная неделя (2011)

Комедия о семейных отношениях и их ценности. Два 40-летних семьянина, Фред (Джейсон Судейкис) и Рик (Оуэн Уилсон), в частности Рик, многодетный отец довольно длительное время пребывает в браке. Они имеют определённые мечты и желания по поводу "а что было бы, если бы они вновь оказались холостяками". Жёны, зная это, обсуждают это со своей подругой, которая советует дать мужчинам безбрачную неделю, своего рода отпуск, в течение которого те могут иметь вольные отношения на стороне.

Обрадовавшись такому подарку, Фред и Рик намерены пуститься во все тяжкие, тем более, что к ним присоединились несколько приятелей. Но вместо недели разврата и свободы ее сценарий пошел совершенно неожиданным путем.

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Тем, кто любит фильмы, основанные на реальных событиях, советуем посмотреть подборку из семи лучших картин, которые рассказывают о людях и историях, имевших место в реальности.