Смійтеся від душі: топ-5 комедій про кохання, стосунки та сім'ю

Сміх продовжує життя, а хороші комедії істотно піднімають настрій.

День всіх закоханих, який весь світ святкує 14 лютого, — гарний привід чудово провести час разом. А зробити вечір веселим і незабутнім допоможе перегляд романтичної комедії. Фокус підготував добірку веселих фільмів, які якщо не розсмішать до сліз, то однозначно не зможуть не викликати посмішку навіть у найсерйозніших глядачів.

Правила знімання: Метод Хітча (2005)

У центрі сюжету американської ліричної комедії — Алекс Хітченс на прізвисько Хитч (Вілл Сміт). Він — прекрасний аналітик і блискучий психолог-практик, готовий за хороший гонорар допомогти будь-кому, навіть найбільш скромному і соромливому, хлопцю знайти підхід до дівчини, в яку той закоханий.

Новий клієнт Хітча — Альберт, боязкий бухгалтер, без тями закоханий в гламурну зірку Алегро Коул. Для Хітча цей випадок повинен стати вершиною його кар'єри. Однак, працюючи над цією справою, він раптом зустрічає гідного противника в особі ефектної та проникливої Сари Мелас (Єва Мендес), журналістки, яка веде колонку світських пліток і стежить за кожним кроком Алегро.

Мілас випадково дізнається про "доктора Сваті", як прозвали Хатчінса. Вона підозрює, що він — аферист та обманщик, який змушує жінок страждати, підсовуючи їм недостойних чоловіків. Дівчина знайомиться з ним, щоб дізнатися його ближче, і раптово розкриває цю людину абсолютно з несподіваного для себе сторони.

Фільм мав великий успіх у публіки. За умов бюджету в 70 мільйонів доларів касові збори тільки в США перевищили 179 мільйонів доларів, а в цілому по світу — 370 мільйонів доларів.

[ + – ]

Гола правда (2009)

Слоган романтичної комедії з Джерардом Батлером і Кетрін Гейгл — "Чоловічі цінності проти жіночих ідеалів". Головна героїня Еббі Ріхтер — молода та амбіційна продюсерка ранкового ТВ шоу на телеканалі AM Sacramento. Вона здатна вирішити будь-яку проблему, але тільки не тоді, коли справа стосується її особистого життя. Тут їй катастрофічно не щастить, незважаючи на зовнішність, розум та інші бонуси.

Коли рейтинги шоу починають падати, керівництво каналу вирішує запросити кореспондента Майка Чадвея (Джерард Батлер), ведучого програми "Гола правда". Непристойні жарти, які Майк відпускає в ефірі, і відверто шовіністичний настрій шоу, м'яко кажучи, шокують Еббі. Але, незважаючи на все це, рейтинги злітають до небес, і шоу Майка залишають.

Еббі все ж вирішила отримати користь з цієї, здавалося б, патової ситуації та найняла Майком консультантом у питанні побудови відносин із чоловіками. Він із радістю взявся їй допомагати. Що з цього вийшло — дивіться самі!

[ + – ]

Божевільне весілля (2014 року).

У центрі цієї французької комедії Філіпа де Шоврона — консервативна сім'я Верней. Нотаріус Клод і його побожна дружина-домогосподарка Марі — добропорядна провінційна пара, у якої — четверо дорослих дочок. Однак надії подружжя на те, що дівчата вийдуть заміж за "своїх" і народять дідусеві з бабусею купу маленьких французиків, пішли прахом після того, як три дочки обрали собі за чоловіка мусульманина, китайця і єврея. Тепер усі сподівання — тільки на молодшу дочку Лор. Клод і Марі, утомившись червоніти перед людьми, а також від постійних мультикультурних суперечок своїх зятів за сімейним столом, щиро вірять, що улюблена Лор знайде собі "нормального" нареченого. Однак у дівчини були свої плани.

Стрічка мала шалений успіх у Франції — її подивилося більше 12,2 млн глядачів в кінотеатрах. Касові збори склали 131 млн доларів за умов бюджету в 13 млн євро. Збори по всьому світу перевищили 200 млн доларів. До речі, французька назва картини — Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, що в перекладі означає "Чим же ми прогнівили Бога?".

[ + – ]

30 січня 2019 року на екрани вийшов сиквел цього фільму "Найшаленіше весілля". За сюжетом, Клод і Марі Верней намагаються всіляко переконати дочок переїжджати зі своїми чоловіками і дітьми за кордон. Врешті-решт вони вирішуються на справжню спецоперацію.

Дев'ять життів (2016)

Будь-яка закохана пара рано чи пізно стає сім'єю. З роками справи, турботи, кар'єра відсувають любов і щирість стосунків. Не оминуло це й мільярдера Тома Бренда (Кевін Спейсі).

Головний герой повністю занурений в роботу над проектом будівництва найвищої будівлі в Північній півкулі. Йому не вистачає часу на повноцінне сімейне життя та спілкування з дочкою, яка мріє отримати на день народження кота. В останній момент Том встигає купити в зоомагазині вихованця для дочки, але внаслідок нещасного випадку впадає в кому. З його відходом у компанії, керівництво якої переймає його син, щодо проекту починаються суперечки і розбіжності.

Прокинувшись, Бренд розуміє, що опинився в тілі того самого кота. Тепер, якщо Том не хоче залишитися назавжди в шкурі тварини, йому потрібно довести любов до своєї сім'ї.

[ + – ]

Позашлюбний тиждень (2011)

Комедія про сімейні стосунки та їх цінності. Два 40-річних сім'янина, Фред (Джейсон Судейкіс) і Рік (Оуен Вілсон), зокрема Рік, багатодітний батько досить тривалий час перебуває в шлюбі. Вони мають певні мрії та бажання з приводу "а що було б, якби вони знову опинилися холостяками". Дружини, знаючи це, обговорюють це зі своєю подругою, яка радить дати чоловікам безшлюбне тиждень, свого роду відпустку, протягом якого ті можуть мати вільні стосунки на стороні.

Зрадівши такому подарунку, Фред і Рік хотіли пуститися берега, тим більше, що до них приєдналися кілька приятелів. Але замість тижня розпусти і свободи його сценарій пішов зовсім несподіваним шляхом.

[ + – ]

Тим, хто любить фільми, засновані на реальних подіях, радимо подивитися підбірку із семи найкращих картин, які розповідають про людей та історії, які відбувалися в реальності.