Правдивее некуда: топ-7 фильмов, основанных на реальных событиях

История, стоящая за каждой из этих картин, не менее впечатляющая, нежели сам сюжет фильма.

Сценаристы и режиссеры прекрасно понимают, что приписка "основано на реальных событиях" на афише фильма автоматически привлекает в разы больше зрителей, поэтому не устают искать новые-старые сюжеты для будущих картин, а также людей, чья жизненная история "зацепит". Фокус предлагает свою подборку картин, просмотр которых не оставит равнодушным никого, а после финальных титров рука автоматически потянется к поисковику, чтобы больше почитать о главных героях и событиях, показанных в каждой из этих картин.

"1+1" ("Неприкасаемые") (2011)

В основе французской трагикомедии 2011 года – история успешного аристократа, который в результате несчастного случая оказался прикованным к инвалидному креслу. Его полная боли и одиночества жизнь резко меняется, когда к нему в качестве сиделки приходит наниматься темнокожий бывший преступник Дрисс. Он не только стал помощником Филиппо, но и его лучшим другом, сумев вернуть мужчине вкус к жизни и даже поспособствовав тому, что у поставившего на себе крест аристократа появилась полноценная семья. .

Сценарий картины написан по книге прототипа главного героя Филиппо Поццо ди Борги "Второй ветер". Его помощником в реальной жизни стал светлокожий Абдель Селлу, парень родом из Алжира, выросший в Париже и воспитанный дальними родственниками, у которых не было собственных детей. К слову, Абдель тоже издал автобиографию, которую озаглавил "Ты изменил мою жизнь" и посвятил Филиппо. Мужчины крепко дружат до сих пор, а в конце фильма показаны их реальные фото.

Главные роли в картине исполнили Франсуа Клюзе и Омар Си, удостоенный за эту актёрскую работу национальной премии "Сезар". В сентябре 2012 года Франция отправила "Неприкасаемые" бороться за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", но лента так и не вошла в шорт-лист. Несмотря на это, картина была удостоена номинаций на премии "Золотой глобус" и BAFTA в этой же категории.

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Девушка из Дании (2015)

Американская биографическая романтическая драма режиссёра Тома Хупера была снята основе одноимённого романа Дэвида Эберсхоффа, в котором рассказана история первой трансгендерной женщины, подвергшейся операции по коррекции пола. Главный герой романа – датский пейзажист Эйнар Вегенер, ставший впоследствии Лили Эльбе. В 1930 году он согласился на экспериментальную операцию по изменению пола. В тот же год суд расторг его брак и разрешил легально сменить имя на Лили Ильзе Эльвенес. К сожалению, его мечте стать женщиной в полном смысле этого слова так и не суждено было осуществиться.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском фестивале 5 сентября 2015 года, где его отметили специальной наградой "Голубой лев", которая присуждается фильмам на тему гомосексуальности и квир-культуры.

Главные роли в фильме исполнили Эдди Рэдмэйн и Алисия Викандер, получившая за свою работу "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" в 2016 году. Рэдмейн также был номинирован на эту премию за главную мужскую роль в картине, но в этот раз удача обошла его. За год до этого он получил заветную статуэтку в той же номинации за фильм "Теория всего".

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По соображениям совести (2016)

Военная драма, режиссером которой стал Мэл Гибсон, рассказывает о Десмонде Доссе, простом работящем парне из Вирджинии. С самого детства он видел бытовое насилие, неоправданную жестокость и алкоголизм. В детстве парень пережил серьезное потрясение, после которого пришел к Богу, став адвентистом седьмого дня. Его вера категорически запрещала ему применять хоть малейшее насилие ко всему живому и брать в руки оружие.

Однако грянула Вторая мировая война, и он отправился на фронт санитаром. В части он поначалу прослыл чудаком за свой резкий отказ даже прикасаться к оружию и делать что-либо по субботам. Над ним насмехались и издевались, однако он не переставал исповедовать свою веру.

Во время битвы за Окинаву подразделению Досса сообщают, что оно должны оказать помощь 96-й пехотной дивизии, которой было поручено взойти на хребет Маэда и организовать его защиту. Во время первого боя, с тяжелыми потерями с обеих сторон, Досс спасает жизнь своему товарищу по команде Смитти, зарабатывая его уважение.

На следующее утро японцы проводят массированную контратаку и оттесняют американцев с хребта. Смитти убит, а несколько однополчан Досса остаются ранеными на поле битвы. Досс слышит крики умирающих солдат и возвращается, чтобы спасти их, неся раненых к краю обрыва и закрепляя их на верёвке, каждый раз молясь, чтобы спасти еще одного. Прибытие десятков раненых, считающихся убитыми, стало шоком для остальной части подразделения. Всего Десмонд спас 75 человек, за что был награжден Медалью Почёта США президентом Гарри Трумэном.

Фильм "По соображениям совести" получил 3 номинации на премию "Золотой глобус", однако ни в одной не выиграл. Также он получил 6 номинаций на премию "Оскар".

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И грянул шторм (2016)

Американский фильм-катастрофа с Крисом Пайном в главной роли рассказывает историю о Бернарде Веббере, члене команды станции береговой охраны в Чатеме, Массачусетс. Он влюбляется в местную девушку Мириам Пентинен. В день, когда они собираются попросить разрешение на брак у командира станции, Бернарда посылают командиром лодки CG 36500 (Coast Guard Motor Lifeboat CG 36500) спасти экипаж танкера "Пендлтон", который попал в шторм Нористер и разломился пополам возле побережья Чатема. В экипаже лодки были также Эндрю Фицджеральд, Эрвин Маске и Ричард Ливси.

И невеста, и жители городка считают такую операцию самоубийством, особенно учитывая тот факт, что на море творится настоящий кошмар. Несмотря на это, Берни направляется к разбитому танкеру, хотя при преодолении прибойной зоны теряет компас. В конце концов его лодка, рассчитанная на 12 мест, спасает 32 человека. На обратном пути ситуация осложняется тем, что Чатем остаётся без электричества, и нет возможности ориентироваться на огни. Однако Мириам и другие жители города нашли способ осветить путь героям.

Бернард Веббер и его команда получили Золотую медаль за спасение. Берни и Мириам стали семьей и прожили вместе 58 лет.

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Глубоководный горизонт (2016)

Американский фильм-катастрофа режиссёра Питера Берга рассказывает о взрыве нефтяной платформы Deepwater Horizon, который едва не уничтожил весь Мексиканский залив. Основой сценария послужила статья, опубликованная в The New York Times, под названием "Последние часы Глубоководного горизонта". Она была написана Дэвидом Барстоу, Дэвидом Родом и Стефани Солом.

Собираясь на очередное рабочее задание, 11 нефтяников и не подозревали, что больше не вернутся домой. В 2010 году на платформе под названием Deepwater Horizon близ Луизианы из-за мелких недосмотров в отношении безопасности произошел небывалой силы взрыв, спровоцировавший один из самых мощных разливов нефти в истории США. В центре событий картины – схватка с техногенной катастрофой этих одиннадцати человек, которые пожертвовали собой, чтобы спасти других.

В фильме использованы реалистичные и пугающие спецэффекты. Они выполняют скорее предостерегательную функцию и еще раз напоминают зрителям, что может случиться, если каждый вовремя не позаботится о качественном выполнении своей работы. Режиссер Питер Берг посвятил этот фильм памяти жертв катастрофы, перечислив их поименно.

Главную роль в картине сыграл Марк Уолберг. Вместе с ним снимались Курт Рассел, Джон Малкович и другие.

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Зеленая книга (2018)

Американская биографическая комедийная драма режиссёра Питера Фаррелли рассказывает историю, которая произошла в Америке в начале 1960-х годов. Талантливый темнокожий пианист-виртуоз Дон Ширли отправляется в гастрольный тур по южным штатам. Чтобы избежать неприятностей по дороге, он нанимает водителем и телохранителем вышибалу из ночного клуба, итальянца Тони Валлелонга. Соль фильма в том, что в те годы на консервативном юге все еще четко соблюдались законы расовой сегрегации и черных считали людьми второго сорта. Дон Ширли хочет изменить эту несправедливую ситуацию и избавить людей от стереотипов.

После выхода фильма родственники музыканта обвинили авторов сценария во лжи, а исполнитель роли Дона Ширли Махершала Али принес извинения, сказав, что он не знал о возможности пообщаться с родными пианиста.

Тем не менее картина имела оглушительный успех. Главные роли в фильме исполнили Вигго Мортенсен, Махершала Али и Линда Карделлини. В 2019 году «зеленая книга» была номинирована на «Оскар» в пяти номинациях, выиграв в трех. Махершала Али получил золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, Вигго Мортенсен был номинирован за лучшую мужскую роль, но награда досталась не ему. Картина также победила в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

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Того (2019)

Исторический фильм американского режиссёра Эриксона Кора показывает события Великой гонки милосердия 1925 года. Все начинается с того, что в 1913 году у каюра норвежского происхождения Леонарда Сеппалы рождается "бракованный" щенок сибирского хаски, от которого его хозяин планирует избавиться, продав его, поскольку не видит в нем ездового пса. А вот его жена Констанция уверена, что муж недооценивает этого малыша.

Женщина оказалась права, и вскоре малыш из смешного щенка превратился в ведущего пса упряжки. Сеппала называет его Того, в честь японского адмирала Хэйхатиро.

Спустя почти десять лет после этих событий в городе Ном вспыхивает эпидемия дифтерии. Местную больницу закрывают на карантин. Дети находятся на грани жизни и смерти. Единственная надежда Нома — это уже прославившийся Леонард Сеппала. Последнему ничего не остаётся, как вместе со своим сильно постаревшим псом Того отправиться за необходимым лекарством, сывороткой с антитоксином, в Ненану, до которой, как говорят местные, в одно время Сепп добрался всего за 4 дня. Тем не менее, Констанция предупреждает мужа о большом риске, на который идёт Леонард, запрягая Того: пёс может попросту не выдержать этот огромный забег. Судьба Нома остаётся в руках погонщиков и собачьих упряжек.

Динамичный фильм до последнего держит в напряжении, а главный герой в исполнении Уиллема Дефо сумел виртуозно передать весь надрыв, героизм и значимость подвига, несмотря на то, что вся слава в результате досталась не Того.

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Напомним, что можно посмотреть на День святого Валентина, а также рекомендуем лучшие фильмы с непредсказуемым финалом.