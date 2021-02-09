Правдивіше нікуди: топ-7 фільмів, заснованих на реальних подіях

Історія, що стоїть за кожною з цих картин, не менш вражаюча, ніж сам сюжет фільму.

Сценаристи і режисери чудово розуміють, що приписка "засновано на реальних подіях" на афіші фільму автоматично привертає в рази більше глядачів, тому не втомлюються шукати нові-старі сюжети для майбутніх картин, а також людей, чия життєва історія "зачепить". Фокус пропонує свою добірку картин, перегляд яких не залишить байдужим нікого, а після фінальних титрів рука автоматично потягнеться до пошукача, щоб більше почитати про головних героїв і події, показаних у кожній з цих картин.

"1 + 1" ( "Недоторканні") (2011)

В основі французької трагікомедії 2011 року — історія успішного аристократа, який у результаті нещасного випадку опинився прикутим до інвалідного крісла. Його повне болю і самотності життя різко змінюється, коли до нього в ролі доглядальниці приходить найматися темношкірий колишній злочинець Дрісс. Він не тільки став помічником Філіппо, але і його кращим другом, зумівши повернути чоловікові смак до життя і навіть посприявши тому, що в аристократа, котрий поставив на собі хрест, зʼявилася повноцінна сімʼя.

Сценарій картини написаний за книгою прототипа головного героя Філіппо Поццо ді Боргі "Другий вітер". Його помічником у реальному житті став світлошкірий Абдель Селла, хлопець родом з Алжиру, який виріс у Парижі і вихований далекими родичами, у яких не було власних дітей. До слова, Абдель теж видав автобіографію, яку назвав "Ти змінив моє життя" і присвятив Філіппо. Чоловіки міцно дружать досі, а в кінці фільму показані їхні реальні фото.

Головні ролі в картині виконали Франсуа Клюзе і Омар Сі, удостоєний за цю акторську роботу національної премії "Сезар". У вересні 2012 року Франція відправила "Недоторканні" боротися за "Оскар" у номінації "Кращий фільм іноземною мовою", але стрічка так і не увійшла в шорт-лист. Незважаючи на це, картина була удостоєна номінацій на премії "Золотий глобус" і BAFTA в цій же категорії.

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Дівчина з Данії (2015)

Американська біографічна романтична драма режисера Тома Хупера була знята на основі однойменного роману Девіда Еберсхоффа, у якому розказана історія першої трансгендерної жінки, що зазнала операції по корекції статі. Головний герой роману — данський пейзажист Ейнар Вегенер, що став згодом Лілі Ельбі. У 1930 році він погодився на експериментальну операцію зі зміни статі. У той же рік суд розірвав його шлюб і дозволив легально змінити імʼя на Лілі Ільзе Ельвенес. На жаль, його мрії стати жінкою в повному сенсі цього слова так і не судилося здійснитися.

Світова премʼєра фільму відбулася на Венеціанському фестивалі 5 вересня 2015 року, де його відзначили спеціальною нагородою "Блакитний лев", яка присуджується фільмам на тему гомосексуальності і квір-культури.

Головні ролі у фільмі виконали Едді Редмейн і Алісія Вікандер, що отримала за свою роботу "Оскар" у номінації "Краща жіноча роль другого плану" у 2016 році. Редмейн також був номінований на цю премію за головну чоловічу роль у картині, але в цей раз удача обійшла його. За рік до цього він отримав заповітну статуетку в тій же номінації за фільм "Теорія всього".

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З міркувань совісті (2016)

Військова драма, режисером якої став Мел Гібсон, розповідає про Десмонда Доссе, простого роботящого хлопця з Вірджинії. Із самого дитинства він бачив побутове насильство, невиправдану жорстокість і алкоголізм. У дитинстві хлопець пережив серйозне потрясіння, після якого прийшов до Бога, ставши адвентистом сьомого дня. Його віра категорично забороняла йому застосовувати хоч найменше насильство до всього живого і брати в руки зброю.

Однак почалася Друга світова війна, і він відправився на фронт санітаром. У частині він спочатку уславився диваком за свою різку відмову навіть торкатися до зброї і робити що-небудь щосуботи. Над ним насміхалися і знущалися, однак він не переставав сповідувати свою віру.

Під час битви за Окінаву підрозділу Досса повідомляють, що вони повинні надати допомогу 96-й піхотній дивізії, якій було доручено зійти на хребет Маеда і організувати його захист. Під час першого бою, з важкими втратами з обох сторін, Досс рятує життя своєму товаришеві по команді Смітті, отримуючи його повагу.

На наступний ранок японці проводять масовану контратаку і відтісняють американців з хребта. Смітті убитий, а кілька однополчан Досса залишаються пораненими на полі битви. Досс чує крики вмираючих солдатів і повертається, щоб врятувати їх, несучи поранених до краю обриву і закріплюючи їх на мотузці, кожен раз молячись, щоб врятувати ще одного. Прибуття десятків поранених, що вважаються убитими, стало шоком для іншої частини підрозділу. Усього Десмонд врятував 75 чоловік, за що був нагороджений Медаллю Пошани США президентом Гаррі Труменом.

Фільм "З міркувань совісті" отримав 3 номінації на премії "Золотий глобус", проте в жодній не виграв. Також він отримав 6 номінацій на премії "Оскар".

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І грянув шторм (2016)

Американський фільм-катастрофа з Крісом Пайном у головній ролі розповідає історію про Бернарді Веббер, члена команди станції берегової охорони в Чатеме, Массачусетс. Він закохується в місцеву дівчину Міріам Пентінен. У день, коли вони збираються попросити дозвіл на шлюб у командира станції, Бернарда посилають командиром човна CG 36500 (Coast Guard Motor Lifeboat CG 36500) врятувати екіпаж танкера "Пендлтон", який потрапив у шторм Норістер і розламався навпіл біля узбережжя Чатема. В екіпажі човна були також Ендрю Фіцджеральд, Ервін Масці і Річард Лівсі.

І наречена, і жителі містечка вважають таку операцію самогубством, особливо з огляду на той факт, що на морі твориться справжній кошмар. Незважаючи на це, Берні направляється до розбитого танкера, хоча при подоланні прибійної зони втрачає компас. Урешті-решт його човен, розрахований на 12 місць, рятує 32 людини. На зворотному шляху ситуація ускладнюється тим, що Чатем залишається без електрики, і немає можливості орієнтуватися на вогні. Однак Міріам та інші жителі міста знайшли спосіб освітити шлях героям.

Бернард Веббер і його команда отримали Золоту медаль за порятунок. Берні і Міріам стали сімʼєю і прожили разом 58 років.

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Глибоководний горизонт (2016)

Американський фільм-катастрофа режисера Пітера Берга розповідає про вибух нафтової платформи Deepwater Horizon, який ледь не знищив усю Мексиканську затоку. Основою сценарію послужила стаття, опублікована в The New York Times, під назвою "Останні години Глибоководного горизонту". Вона була написана Девідом Барстоу, Девідом Родом і Стефані Солом.

Збираючись на чергове робоче завдання, 11 нафтовиків і не підозрювали, що більше не повернуться додому. У 2010 році на платформі під назвою Deepwater Horizon поблизу Луїзіани через дрібні недогляди щодо безпеки стався небувалої сили вибух, який спровокував один із найпотужніших розливів нафти в історії США. У центрі подій картини — сутичка з техногенною катастрофою цих одинадцяти чоловік, які пожертвували собою, щоб врятувати інших.

У фільмі використані реалістичні і страшні спецефекти. Вони виконують скоріше запобіжну функцію і ще раз нагадують глядачам, що може трапитися, якщо кожен вчасно не подбає про якісне виконання своєї роботи. Режисер Пітер Берг присвятив цей фільм памʼяті жертв катастрофи, перерахувавши їх поіменно.

Головну роль в картині зіграв Марк Волберг. Разом з ним знімалися Курт Рассел, Джон Малкович та інші.

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Зелена книга (2018)

Американська біографічна комедійна драма режисера Пітера Фарреллі розповідає історію, яка сталася в Америці на початку 1960-х років. Талановитий темношкірий піаніст-віртуоз Дон Ширлі відправляється в гастрольний тур по південних штатах. Щоб уникнути неприємностей по дорозі, він наймає водієм і охоронцем вишибалу з нічного клубу, італійця Тоні Валлелонга. Суть фільму в тому, що в ті роки на консервативному півдні все ще чітко дотримувалися законів расової сегрегації і чорних вважали людьми другого сорту. Дон Ширлі хоче змінити цю несправедливу ситуацію і позбавити людей від стереотипів.

Після виходу фільму родичі музиканта звинуватили авторів сценарію в брехні, а виконавець ролі Дона Ширлі Махершала Алі приніс вибачення, сказавши, що він не знав про можливість поспілкуватися з рідними піаніста.

Проте картина мала шалений успіх. Головні ролі у фільмі виконали Вігго Мортенсен, Махершала Алі і Лінда Карделліні. У 2019 «Зелена книга» була номінована на «Оскар» у пʼяти номінаціях, вигравши в трьох. Махершала Алі отримав золоту статуетку за кращу чоловічу роль другого плану, Вігго Мортенсен був номінований за кращу чоловічу роль, але нагорода дісталася не йому. Картина також перемогла в номінаціях "Кращий фільм" і "Кращий оригінальний сценарій".

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Того (2019)

Історичний фільм американського режисера Еріксона Кора показує події Великої гонки милосердя 1925 року. Усе починається з того, що в 1913 році в каюра норвезького походження Леонарда Сеппали народжується "браковане" щеня сибірського хаскі, від якого господар планує позбутися, продавши його, оскільки не бачить у ньому їздового пса. А ось його дружина Констанція впевнена, що чоловік недооцінює цього малюка.

Жінка виявилася права, і незабаром малюк зі смішного цуценя перетворився на ведучого пса упряжки. Сеппала називає його Того, на честь японського адмірала Хейхатіро.

Майже через десять років після цих подій у місті Ном спалахує епідемія дифтерії. Місцеву лікарню закривають на карантин. Діти перебувають на межі життя і смерті. Єдина надія Нома — це Леонард Сеппала. Останньому нічого не залишається, як разом зі своїм сильно постарілим псом Того відправитися за необхідними ліками, сироваткою з антитоксином, у Ненану, до якої, як кажуть місцеві, в один час Сеппо дістався всього за 4 дні. Проте, Констанція попереджає чоловіка про великий ризик, на який йде Леонард, запрягаючи Того: пес може просто не витримати цей величезний забіг. Доля Нома залишається в руках погоничів і собачих упряжок.

Динамічний фільм до останнього тримає в напрузі, а головний герой у виконанні Віллема Дефо зумів віртуозно передати весь надрив, героїзм і значимість подвигу, незважаючи на те, що вся слава в результаті дісталася не Того.

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