Дженнифер Энистон получила трогательное поздравление с 52-летием от бывшего мужа (фото)

Между бывшими супругами сохранились теплые отношения.

49-летний американский актер и режиссер Джастин Теру поздравил бывшую жену Джэннифер Энистон, которой 11 февраля исполнилось 52 года. В своем сториз в Instagram он опубликовал черно-белый снимок, на котором актриса стоит возле лестницы.

"С днем рождения, Дженнифер! Люблю тебя, Б!", – написал он на фото.

Такое трепетное отношение не удивило поклонников бывших супругов. Даже после развода они часто встречаются и проводят праздники вместе.

Роман Джастина Теру и Джен начался во время сьемок фильма "Жажда странствий". Ради актрисы Джастин бросил гражданскую жену, с которой был 14 лет. Об отношениях звезд публика узнала только год спустя, в 2011-м. Энистон была настолько влюблена, что даже взяла творческий отпуск и взялась обустраивать дом, который купила за $ 21 млн.

Еще через год мужчина позвал любимую замуж, но свадьба состоялась только в 2015 году в Лос-Анджелесе.

Однако брак был недолговечным. В 2018 году стало известно о разводе пары. По слухам, причиной стала неверность Теру, а также разногласия супругов в вопросе города проживания. Если мужчина хотел жить в Нью-Йорке, то Энистон не желала покидать Лос-Анджелес. В результате последние 1,5 года Дженнифер и Джастин практически не виделись.

Кроме бывшего мужа Джен поздравила и ее коллега по цеху и близкая подруга Кортни Кокс, опубликовав пару архивных фото, а также Риз Уизерспун.

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Что касается второго бывшего мужа Энистон, Брэда Питта, то он никак не отреагировал на ее день рождения. Остается надеяться, что актер поздравил именинницу лично, поскольку у них также сохранились хорошие отношения. Более того, в мае прошлого года она появилась на публике в помолвочном кольце, подаренным ей много лет назад Брэдом.

Напомним, в ноябре прошлого года Дженнифер стала лицом нового бренда и снялась в рекламной кампании в его поддержку. Актриса является фанаткой спорта и адептом здорового образа жизни в целом.