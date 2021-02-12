Темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит официально предстала в образе Анны Болейн (фото)
Выбор темнокожей актрисы пришелся не по душе зрителям, однако руководство студии, где снимается сериал, заверило, что Джоди Тернер-Смит – лучшая кандидатура на на эту роль.
Fable Pictures, Channel 5 и Sony Pictures Television выпустили первое изображение Анны Болейн, которую сыграет темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит. Фото появилось на странице Channel 5 в Тwitter.
Она покажет на экране последние дни второй жены короля Англии Генриха VIII, которая была обезглавлена из-за того, что не смогла родить королю наследника. Три серии фильма покажут, как она пытается бороться с патриархатом и обеспечить достойную жизнь своей дочери, прежде чем ее казнит муж.
Утверждение на роль темнокожей актрисы было встречено шквалом критики, поскольку пользователи сети неоднократно обвиняли авторов фильма в историческом искажении образа королевы. Даже под этим сообщением опубликован портрет Анны Болейн. Дочь Томаса Болейн, графа Уилтширского, потомка йоменов, поселившихся в графстве Норфолк еще в ХІІІ веке, никак не могла быть темнокожей.
Несмотря на недовольство публики, создатели картины остались непреклонными и заявили, что на главную женскую роль выбрали лучшую актрису.
"Мы очень рады тому, что именно магнетическая Джоди Тернер-Смит воплотит стремление Анны быть равной мужчинам и проложить путь для ее дочери. Нам кажется, что история сдвинула в сторону амбициозную королеву в угоду мужчинам, которые ее свергли. Наше более личное видение этой истории поставит во главу взгляд на ситуацию самой Анны Болейн", – говорится в официальном заявлении кинокомпании.
В разное время Анну Болейн в многочисленных фильмах и сериалах играли Ванесса Редгрейв, Шарлотта Рэмплинг, Хелена Бонэм Картер, Натали Дормер, Клэр Фой и Натали Портман.
Сериал с Джоди Тернер-Смит выйдет на экраны к концу этого года.
Напомним, в декабре прошлого года появились первые кадры со съемочной площадки сериала об Анне Болейн.