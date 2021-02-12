Темношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт офіційно постала в образі Анни Болейн (фото)

Вибір темношкірої акторки припав до душі глядачам, проте керівництво студії, де знімається серіал, запевнило, що Джоді Тернер-Сміт — найкраща кандидатура на цю роль.

Fable Pictures, Channel 5 і Sony Pictures Television випустили перше зображення Анни Болейн, яку зіграє темношкіра акторка Джоді Тернер-Сміт. Фото з'явилося на сторінці Channel 5 у Тwitter.

Вона покаже на екрані останні дні другої дружини короля Англії Генріха VIII, яка була обезголовлена через те, що не змогла народити королю спадкоємця. Три серії фільму покажуть, як вона намагається боротися з патріархатом і забезпечити гідне життя своїй дочці, перш ніж її карає чоловік.

Фото: Twitter/Channel 5 Press

Затвердження на роль темношкірої акторки було зустрінуте шквалом критики, оскільки користувачі мережі неодноразово звинувачували авторів фільму в історичному спотворенні образу королеви. Навіть під цим повідомленням опублікований портрет Анни Болейн. Дочка Томаса Болейна, графа Вілтширського, нащадка Йомен, які оселилися в графстві Норфолк ще в ХІІІ столітті, ніяк не могла бути темношкірою.

Фото: Twitter/Channel 5 Press

Незважаючи на невдоволення публіки, творці картини залишилися непохитними і заявили, що на головну жіночу роль вибрали кращу акторку.

"Ми дуже раді тому, що саме магнетична Джоді Тернер-Сміт втілить прагнення Анни бути рівною чоловікам і прокласти шлях для її дочки. Нам здається, що історія зрушила в бік амбітну королеву на догоду чоловікам, які її скинули. Наше більш особисте бачення цієї історії поставить на перший погляд ситуацію самої Анни Болейн", — йдеться в офіційній заяві кінокомпанії.

У різний час Анну Болейн у численних фільмах і серіалах грали Ванесса Редгрейв, Шарлотта Ремплінг, Хелена Бонем Картер, Наталі Дормер, Клер Фой і Наталі Портман.

Серіал з Джоді Тернер-Сміт вийде на екрани до кінця цього року.

Нагадаємо: у грудні минулого року з'явилися перші кадри зі знімального майданчика серіалу про Анну Болейн.