Сына Уилла Смита заподозрили в романе с Карой Делевинь

Пара вместе снималась в фильме "Жизнь за год", где сыграла влюбленных. Кроме того, они давно дружат.

28-летняя британская супермодель Кара Делевинь провела День святого Валентина в компании 22-летнего Джейдена Смита, сына голливудского актера Уилла Смита, передает издание Just Jared.

Пару заметили во время ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. По словам инсайдер, Джейден приехал на встречу с огромным букетом красных роз, а приветствуя Кару, поцеловал ее.

Известно, что Делевинь и Смит давно дружат, а вот если что-то большее в отношении этой пары, пока что неизвестно. Одна таблоиды знают наверняка: сердца и Кары, и Джайдена на данный момент свободны. Не так давно девушка рассталась со своей партнершей Эшли Бенсон и заявила, что она пансексуалка, для которой не важен пол ее близкого человека.

Никто из этих двоих не стал афишировать встречу в ресторане постами в соцсетях. Однако на странице Джейдена есть несколько публикаций, посвященных фильму "Жизнь за год" в котором он играет вместе с Карой. Трейлер фильма опубликовала и исполнительница главной роли.

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В нем Делевинь предстала в образе смертельно больной девушки, а Смит – ее парня. Несмотря на то, что картина была снята еще в 2017 году, в прокат она вышла только в ноябре прошлого года.

Напомним, 2020-ый год выдался для Кары, актрисы и манекенщицы аристократического происхождения, очень успешным, поскольку она стала самой высокооплачиваемой британской моделью в мире.