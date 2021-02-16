Сина Уілла Сміта запідозрили в романі з Карою Делевінь

Пара разом знімалася у фільмі "Життя за рік", де зіграла закоханих. Крім того, вони давно дружать.

28-річна британська супермодель Кара Делевінь провела День святого Валентина в компанії 22-річного Джейдена Сміта, сина голлівудського актора Уілла Сміта, передає видання Just Jared.

Пару помітили під час вечері в одному з ресторанів Лос-Анджелеса. За словами інсайдера, Джейден приїхав на зустріч з величезним букетом червоних троянд, а вітаючи Кару, поцілував її.

Відомо, що Делевінь і Сміт давно дружать, а ось чи є щось більше у цієї пари, поки що невідомо. Одна таблоїди знають напевно: серця і Кари, і Джайдена зараз вільні. Не так давно дівчина розлучилася зі своєю партнеркою Ешлі Бенсон і заявила, що вона пансексуалка, для якої не важлива стать її близької людини.

Жоден з цих двох не став афішувати зустріч в ресторані постами у соцмережах. Однак на сторінці Джейдена є кілька публікацій, присвячених фільму "Життя за рік" в якому він грає разом з Карою. Трейлер фільму опублікувала і виконавиця головної ролі.

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У ньому Делевінь постала в образі смертельно хворої дівчини, а Сміт — її хлопця. Незважаючи на те, що картину зняли ще у 2017 році, в прокат вона вийшла тільки у листопаді минулого року.

Нагадаємо, 2020-ий рік видався для Кари, актриси та манекенниці аристократичного походження, дуже успішним, оскільки вона стала найвисокооплачуванішою британською моделлю у світі.