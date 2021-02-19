"Правда где-то совсем рядом": топ-6 сериалов по романам Стивена Кинга

В каждом из этих фильмов Кинг принимал участие: где-то писал сценарий, где-то разрабатывал концепцию, а кое-где появлялся и сам.

73-летний американский писатель Стивен Кинг – автор более 200 произведений, из которых свыше 50 – бестеллеры в жанре ужасов, триллера и мистики, причем большая часть из них экранизированы. На сегодня существует свыше 50 фильмов и сериалов, снятых по мотивам произведений "короля ужасов". Фокус в преддверии выходных подобрал для любителей жанра несколько сериалов "по Кингу", каждый из которых заслуживает внимания зрителя.

"Буря столетия" (1999)

В центре сюжета трёхсерийного американо-канадского сериала Крэйга Р. Бэкслис – небольшой остров Литтл-Толл возле побережья штата Мэн. На него надвигается невиданной силы буря, а вместе с ней приходит Зло в облике загадочного Андре Линожа. Он стучится в дверь к пожилой местной жительницы, которая смотри прогноз погоды. Когда та открывает дверь, гость со словами "Рожденный в грехе — иди ко мне" убивает ее и как ни в чем не бывало садится смотреть телевизор.

Убийцу и его жертву в доме обнаруживает подросток, сообщивший об увиденном мэру города. Тот немедленно едет в дом погибшей, но, услышав пугающие речи незнакомца, поспешно покидает его и вызывает в подмогу городского констебля Майка Андерсона. Вооруженный Майкл со своим другом арестовывает мужчину. Представившийся как Андре Линож, убийца знает все секреты горожан, чем пугает жителей острова. Главное, что он периодически повторяет: "Дайте мне то, что я хочу, и я уйду", не поясняя, что именно ему нужно.

Особый акцент в сериале сделан на клюку незнакомца со стальным набалдашником в виде собаки, которая подчеркивает особую опасность гостья и его связь с потусторонним миром.

Жители острова, объединив усилия, пытаются выяснить правду. Вскоре им предстоит узнать о мотивах появления Линожа на острове, но это повергнет их в еще больший шок.

Одноименная книга, по которой был снят сериал, написана Кингом в несвойственной для его остальных произведений форме и представляет собой не что иное как сценарий. Он изначально "видел" свое произведение на малом экране. Съемки трех серий фильма обошлись каналу ABC в 35 миллионов долларов — до сих пор впечатляющая сумма.

[ + – ]

"Королевский госпиталь" (2004)

13-серийный сериал, режиссером которого снова выступил Крэйг Р. Бэксли, охватывает события в период с 22 октября по 1 ноября 2003 года.

В центре сюжета – современное медицинское учреждение Kingsdom "(Королевство", построенное на месте сгоревшей в результате пожара лечебнице, в которой безумный доктор истязал своих пациентов. А перед ней на этой же территории стояла фабрика по пошиву военного обмундирования. На ней произошёл страшный пожар, в котором погибли дети.

Спустя много лет после тех трагических событий пугающие события и паранормальные явления держат персонал и пациентов больнице в постоянном страхе. Сотрудники госпиталя и лечащиеся там оказались в эпицентре борьбы потусторонних сил, чье равновесие они, сами того не осознавая, постоянно нарушают.

Сценарий "Королевского госпиталя" Стивен Кинг написал, вдохновившись мистическим мини-сериалом Ларса фон Триера "Королевство". Он дополнил и переосмыслил первоисточник, выдав на гора что-то среднее между "Сиянием" и "Скорой помощью".

Сериал вышел на канале АВС в 2004 году. В нем зрители могли видеть и самого Кинга. Он сыграл роль вечно отсутствующего сотрудника больницы Джона Гуда. Писатель считал сценарий "Королевского госпиталя" лучшей вещью, которую когда-либо делал.

[ + – ]

"Под куполом" (2013)

39-серийный сериал из трех сезонов снят по одноименному роману Стивена Кинга и рассказывает историю жителей небольшого городка Честерс-Милл в штате Мэн. Внезапно населенный пункт оказывается под прозрачным колпаком непонятной природы: он не пропускает никакие сигналы, выдерживает бомбардировку. Диаметр купола – 16 километров, а высота – около шести километров.

Отрезанным от всего остального мира людям приходится адаптироваться под сложившуюся ситуацию и выживать без электроэнергии, без обеспечения бензина, каких-либо продовольственных товаров и даже лекарственных средств. Ситуация начала еще больше усугубляться, когда некоторых местных граждан время от времени поражают необычные припадки, в течении которых они говорят еле понятные и повторяющиеся снова и снова слова про некие розовые звёзды.

Пока большая часть города паниковала, наблюдая, как о купол разбиваются машины и самолеты, города паниковали, несколько отчаянных людей решили бороться до последнего, чтобы выбраться на волю и сломить этот ужасный барьер. В их числе были журналистка медработник, многодетная мать, бывший военный и кулинар.

Стивен Кинг принимал непосредственное участие в разработке сериала и даже объявил первый дубль с хлопушкой в руках.

[ + – ]

"Мистер Мерседес" (2017)

Сериал, состоящий из трех сезонов и снятый режиссером Джеком Бендером, начинается с того, что неизвестный угоняет "Мерседес" и врезается в толпу людей у здания, где утром должна состояться ярмарка вакансий, убив 16 человек, которые ожидали начала мероприятия. Среди погибших – и молодая мать с двухмесячной дочерью.

Для инспектора полиции Билла Ходжеса (Брендан Глисон), который уже одной ногой на пенсии, это дело должно было стать последним перед уходом на заслуженный отдых, однако вовремя раскрыть его он не успевает. Опытный коп понимает, что это был не случайный наезд, и начинает частное расследование трагедии через два года после выхода на пенсию.

Брейди Хартсфилд, который был за рулем авто, – странный парень с хорошими познаниями в электронике. Он живет со своей склонной к извращениям матерью-пьяницей, работает в городском магазине электроники и одновременно мороженщиком. Ему удалось уйти от ответственности за гибель стольких человек, и это становится для экс-полицейского Ходжеса вызовов и мотивом действовать, чтобы не допустить повторения трагедии. К этому его подстрекнуло письмо, в котором "мистер Мерседес" пообещал, что теперь умрут уже сотни людей.

Незадолго до начала съемок сериала, в июне 2016 года, Антон Ельчин, который должен был играть Брейди Хартфилда, погиб в результате несчастного случая, и ему срочно пришлось искать замену. В результате психопата сыграл Гарри Тредэвэй.

"В сериале он выглядит симпатичным, и мне это понравилось, потом что может повысить градус зрительской тревоги. Он монстр, но шоу и игра Гарри пытаются сказать, что даже монстры могут быть героями для самих себя", – так Стивен Кинг оценил игру актера.

На создание романа, который впоследствии был экранизирован, "короля ужасов" вдохновил реальный случай. Когда он ночевал в мотеле в Южной Каролине, то увидел местную новость о женщине, на автомобиле въехавшей в толпу людей, которые пришли в службу занятости, чтобы найти работу.

[ + – ]

"Касл-Рок" (2018)

Сериал, состоящий из двух сезонов, начинается с того, что в последний день перед отставкой начальник частной тюрьмы "Шоушенк" в городке Касл-Рок в штате Мэн совершает самоубийство. Когда новая начальница учреждения принимает дела, она обнаруживает старое крыло в здании, закрытое много лет. Во время расчистки помещений сотрудники тюрьмы находят клетку, в которой сидит молодой человек. На все вопросы, как его зовут и кто он, парень отвечает всего тремя словами: "Генри Мэтью Дивер". Именно так звали мальчика, который в 1991 году исчез из города при загадочных обстоятельствах, а позже объявился, однако ничего не помнил о прошлых событиях. Генри стал адвокатом в Техасе. Узнав о парне из клетки, он вернулся в родной город, чтобы выяснить, что же происходит, а также снова лицом к лицу столкнуться с загадками прошлого и разгадать их.

"Касл-Рок" – это своего рода попурри из произведений Кинга. Тут есть все широта тем, которые так любит писатель: исчезновение детей, религиозное исступление, насилие, психические расстройства, недосказанность, вселенское зло. В сериале напрямую и косвенно цитируются "Побег из Шоушенка", "Ловец снов", "Зеленая миля", "Сияние", "Мизери", "Сердца в Атлантиде", а происходящие события то и дело отсылают к перечисленным романам автора.

Сериал частично снимался в построенной в XIX веке и ныне закрытой тюрьме West Virginia State Penitentiary. Это одно из самых известных мест в Америке, где якобы можно увидеть привидение.

Одну из ролей, того самого парня из клетки, в мистическом триллере сыграл Билл Скарсгард. За год до этого он более чем убедительно изобразил клоуна Пеннивайза в в рtмейке двухсерийного фильма "Оно" по одноименному роману Кинга.

[ + – ]

"Чужак" (2020)

10-серийный детективный сериал был снят по роману Стивена Кинга "Аутсайдер", опубликованному в 2018 году, и вышел на экраны через два года после успеха книги.

Актер Джейсон Бейтман в этот раз выступил режиссером в сотрудничестве с Эндрю Бернштейном и доказал, что на этом поприще у него большое будущее.

Мрачный детектив от HBO рассказывает о запутанном расследовании и убийстве 11-летнего Фрэнки Питерсона. В качестве подозреваемого задерживают тренера местной бейсбольной команды Терри Мейтленда (его роль исполнил все тот же Джейсон Бейтман), примерного семьянина, почетного горожанина и любимца детей, потому что на месте преступления найдены его отпечатки и улики, которые указывают на него.

Однако позже выясняется, что в момент убийства он находился далеко от места преступления, и это подтверждают очевидцы и камеры наблюдения. До конца суда Терри не доживает и погибает от пули разъяренного местного жителя.

Расследованием занимается детектив Ральф Андерсон, человек, который верит только в криминалистику и то, что видит своими глазами. С тем, что ему предстоит выяснить в ходе расследования, он столкнется впервые в жизни. Поверить в нечто большее ему помогает детектив Холи Гибни.

Фильм очень мрачный, страх окутывает с первых моментов, но сюжет затягивает и не отпускает до самого конца. Ощущение, что правда где-то совсем рядом, не отпускает до последних эпизодов, но такой развязки не ожидает даже самый заядлый любитель мистики и детективов.

Стивен Кинг назвал "Чужак" одной из лучших экранизаций своих произведений.

[ + – ]

Любителям хоррора и мистики также следует обратить внимание на пять самых жутких фильмов ужасов с непредсказуемым финалом, а тем, кто без ума от картин, снятых на реальных событиях, советуем посмотреть наш топ картин, в основе которых – правдивые истории.