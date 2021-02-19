"Правда десь зовсім поруч": топ-6 серіалів за романами Стівена Кінга

У кожному з цих фільмів Кінг брав участь: десь писав сценарій, десь розробляв концепцію, а де-не-де з'являвся і сам.

73-річний американський письменник Стівен Кінг — автор понад 200 творів, з яких понад 50 — бестселери в жанрі жахів, трилера і містики, причому більша частина з них екранізовані. На сьогодні існує понад 50 фільмів і серіалів, знятих за мотивами творів "короля жахів". Фокус напередодні вихідних підібрав для любителів жанру кілька серіалів "по Кінгу", кожен з яких заслуговує на увагу глядача.

"Буря століття" (1999)

У центрі сюжету трисерійного американо-канадського серіалу Крейга Р. Бексліс — невеликий острів Літтл-Толл біля побережжя штату Мен. На нього насувається небаченої сили буря, а разом з нею приходить Зло у вигляді загадкового Андре Ліножа. Він стукає у двері до літньої місцевої жительки, яка дивиться прогноз погоди. Коли та відкриває двері, гість зі словами "Народжений в гріху — йди до мене" вбиває її і як ні в чому не бувало сідає дивитися телевізор.

Вбивцю і його жертву в будинку виявляє підліток, який повідомив про побачене мера міста. Той негайно їде в будинок загиблої, але, почувши підозрілу мову незнайомця, поспішно покидає його і викликає в підмогу міського констебля Майка Андерсона. Озброєний Майкл зі своїм другом заарештовує чоловіка. Представившись як Андре Лінож, вбивця знає всі секрети городян, ніж лякає жителів острова. Головне, що він періодично повторює: "Дайте мені те, що я хочу, і я піду», не пояснюючи, що саме йому потрібно.

Особливий акцент у серіалі зроблений на костур незнайомця зі сталевим набалдашником у вигляді собаки, яка підкреслює особливу небезпеку гостя і його зв'язок з потойбічним світом.

Жителі острова, об'єднавши зусилля, намагаються з'ясувати правду. Незабаром їм належить дізнатися про мотиви появи Ліножа на острові, але це їх ще більше шокує.

Однойменна книга, за якою був знятий серіал, написана Кінгом у невластивій для його інших творів формі і являє собою сценарій. Він спочатку "бачив" свій твір на малому екрані. Зйомки трьох серій фільму обійшлися каналу ABC у 35 мільйонів доларів — досі значна сума.

[ + – ]

"Королівський госпіталь" (2004)

13-серійний серіал, режисером якого знову був Крейг Р. Бекслі, охоплює події в період з 22 жовтня по 1 листопада 2003 року.

У центрі сюжету — сучасний медичний заклад Kingsdom ("Королівство", побудоване на місці згорілої в результаті пожежі лікарні, у якій божевільний доктор катував своїх пацієнтів. А перед нею на цій же території стояла фабрика з пошиття військового обмундирування. На ній сталася страшна пожежа, у якій загинули діти.

Через багато років після тих трагічних подій страшні події і паранормальні явища тримають персонал і пацієнтів лікарні в постійному страху. Співробітники госпіталю і лікуються там, опинившись в епіцентрі боротьби потойбічних сил, чию рівновагу вони, самі того не усвідомлюючи, постійно порушують.

Сценарій "Королівського госпіталю" Стівен Кінг написав, надихнувшись містичним міні-серіалом Ларса фон Трієра "Королівство". Він доповнив і переосмислив першоджерело, видавши на гора щось середнє між "Сяйвом" і "Швидкою допомогою".

Серіал вийшов на каналі АВС у 2004 році. У ньому глядачі могли бачити і самого Кінга. Він зіграв роль вічно відсутнього співробітника лікарні Джона Гуда. Письменник вважав сценарій "Королівського госпіталю" найкращою річчю, яку коли-небудь робив.

[ + – ]

"Під куполом" (2013)

39-серійний серіал з трьох сезонів знято за однойменним романом Стівена Кінга і розповідає історію жителів невеликого містечка Честерс-Мілл у штаті Мен. Раптово населений пункт опиняється під прозорим ковпаком незрозумілої природи: він не пропускає ніякі сигнали, витримує бомбардування. Діаметр купола — 16 кілометрів, а висота — близько шести кілометрів.

Відрізаним від решти світу людям доводиться адаптуватися під ситуацію, що склалася і виживати без електроенергії, без забезпечення бензину, будь-яких продовольчих товарів і навіть лікарських засобів. Ситуація почала ще більше посилюватися, коли деяких місцевих громадян час від часу вражають незвичайні припадки, у перебігу яких вони говорять ледве зрозумілі і повторювані знову і знову слова про якісь рожеві зірки.

Поки велика частина міста панікувала, спостерігаючи, як у купол розбиваються машини і літаки, кілька відчайдушних людей вирішили боротися до останнього, щоб вибратися на волю і зломити цей жахливий бар'єр. У їхньому числі були журналістка, медпрацівник, багатодітна мати, колишній військовий і кулінар.

Стівен Кінг брав безпосередню участь у розробці серіалу і навіть оголосив перший дубль з хлопавкою в руках.

[ + – ]

"Містер Мерседес" (2017)

Серіал, що складається з трьох сезонів і знятий режисером Джеком Бендером, починається з того, що невідомий викрадає "Мерседес" і врізається в натовп людей біля будівлі, де вранці має відбутися ярмарок вакансій, убивши 16 осіб, які очікували початку заходу. Серед загиблих — і молода мати з двомісячної дочкою.

Для інспектора поліції Білла Ходжес (Брендан Глісон), який уже однією ногою на пенсії, це справа мала стати останньою перед заслуженим відпочинком, проте вчасно розкрити її він не встигає. Досвідчений коп розуміє, що це був не випадковий наїзд, і починає приватне розслідування трагедії через два роки після виходу на пенсію.

Брейді Хартсфілд, який був за кермом авто, — дивний хлопець з хорошими знаннями в електроніці. Він живе зі своєю схильною до перекручень матір'ю-п'яницею, працює в міському магазині електроніки й одночасно морозивником. Йому вдалося втекти від відповідальності за загибель стількох людей, і це стає для екс-поліцейського Ходжеса викликом і мотивом діяти, щоб не допустити повторення трагедії. До цього його підбурив лист, у якому "містер Мерседес" пообіцяв, що тепер помруть уже сотні людей.

Незадовго до початку зйомок серіалу, у червні 2016 року, Антон Єльчин, який повинен був грати Брейді Хартфілда, загинув у результаті нещасного випадку, і йому терміново довелося шукати заміну. У результаті психопата зіграв Гаррі Тредевей.

"У серіалі він виглядає симпатичною, і мені це сподобалося, тому що може підвищити градус глядацької тривоги. Він монстр, але шоу і гра Гаррі намагаються сказати, що навіть монстри можуть бути героями для самих себе", — так Стівен Кінг оцінив гру актора.

На створення роману, який згодом був екранізований, "короля жахів" надихнув реальний випадок. Коли він ночував у мотелі в Південній Кароліні, то побачив місцеву новину про жінку, яка на автомобілі в'їхала в натовп людей, які прийшли в службу зайнятості, щоб знайти роботу.

[ + – ]

"Касл-Рок" (2018)

Серіал, що складається з двох сезонів, починається з того, що в останній день перед відставкою начальник приватної в'язниці "Шоушенк" у містечку Касл-Рок у штаті Мен здійснює самогубство. Коли нова начальниця установи приймає справи, вона виявляє старе крило будівлі, закрите багато років тому. Під час розчищення приміщень співробітники в'язниці знаходять клітку, у якій сидить молодий чоловік. На всі питання, як його звуть і хто він, хлопець відповідає трьома словами: "Генрі Метью Дівер". Саме так звали хлопчика, який у 1991 році зник з міста при загадкових обставинах, а пізніше з'явився, однак нічого не пам'ятав про минулі події. Генрі став адвокатом у Техасі. Дізнавшись про хлопця з клітки, він повернувся в рідне місто, щоб з'ясувати, що ж відбувається, а також знову віч-на-віч зіткнутися із загадками минулого і розгадати їх.

"Касл-Рок" — це свого роду попурі з творів Кінга. Тут є всі теми тим, які любить письменник: зникнення дітей, релігійна несамовитість, насильство, психічні розлади, недомовленість, вселенське зло. У серіалі безпосередньо і побічно цитуються "Втеча з Шоушенку", "Ловець снів", "Зелена миля", "Сяйво", "Мізері", "Серця в Атлантиді", а події, що відбуваються, раз у раз відсилають до перерахованих романів автора.

Серіал частково знімався в побудованій у XIX столітті і нині закритій в'язниці West Virginia State Penitentiary. Це одне з найвідоміших місць в Америці, де нібито можна побачити привидів.

Одну з ролей, того самого хлопця з клітки, у містичному трилері зіграв Білл Скарсгард. За рік до цього він дуже переконливо зобразив клоуна Пеннівайза в римейку двосерійного фільму "Воно" за однойменним романом Кінга.

[ + – ]

"Чужинець" (2020)

10-серійний детективний серіал був знятий за романом Стівена Кінга "Аутсайдер", опублікованому у 2018 році, і вийшов на екрани через два роки після успіху книги.

Актор Джейсон Бейтман у цей раз виступив режисером у співпраці з Ендрю Бернштейном і довів, що на цьому терені в нього велике майбутнє.

Похмурий детектив від HBO розповідає про заплутане розслідування і вбивство 11-річного Френкі Пітерсона. У ролі підозрюваного затримують тренера місцевої бейсбольної команди Террі Мейтленда (його роль виконав той самий Джейсон Бейтман), зразкового сім'янина, почесного городянина і улюбленця дітей, тому що на місці злочину знайдені його відбитки і докази, які вказують на нього.

Однак пізніше з'ясовується, що в момент вбивства він перебував далеко від місця злочину, і це підтверджують очевидці і камери спостереження. До кінця суду Террі не доживає і гине від кулі розлюченого місцевого жителя.

Розслідуванням займається детектив Ральф Андерсон, людина, яка вірить тільки в криміналістику і те, що бачить своїми очима. З тим, що йому належить з'ясувати в ході розслідування, він зіткнеться вперше в житті. Повірити в щось більше йому допомагає детектив Холі Гібні.

Фільм дуже похмурий, страх огортає з перших моментів, але сюжет затягує і не відпускає до самого кінця. Відчуття, що правда десь зовсім поруч, не відпускає до останніх епізодів, але такої розв'язки не очікує навіть найзапекліший любитель містики і детективів.

Стівен Кінг назвав "Чужинця" однією з кращих екранізацій своїх творів.

[ + – ]

Любителям хорору і містики також варто звернути увагу на п'ять найжахливіших фільмів жахів з непередбачуваним фіналом, а тим, хто фанатіє від картин, знятих на реальних подіях, радимо подивитися наш топ картин, в основі яких — правдиві історії.