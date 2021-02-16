Не для слабонервных: 5 самых жутких фильмов ужасов с непредсказуемым финалом

В хорошем хорроре зрителя держит в напряжении не то, что происходит на экране в данный момент, а тревожное ожидание того, чем же все закончится.

Ужасы – жанр кино не для людей впечатлительных и мнительных. Еще Альфред Хичкок, завоевавший титул "короля ужасов" придерживался принципа, что в идеальном хорроре нагнетание ужаса строится не на действиях героя, а на саспенсе – тревожном ожидании развязки. Фокус решил предложить свою подборку фильмов этого жанра тем, кто захочет пощекотать себе нервы.

"Психо" (1960)

Этот психологический триллер Альфреда Хичкока назван лучшим фильмом ужасов в истории кино. Снятая с минимальным бюджетом черно-белая картина внезапно получила оглушительный успех у зрителей, четыре номинации на "Оскар" и стала лучшей в своем жанре.

По сюжету главная героиня Мэрион Крэйн крадет доверенные ей начальником 40 тысяч долларов, чтобы на эти деньги начать новую жизнь с любовником. В ходе побега она решает передохнуть в мотеле хозяином которого является шизофреник Норман Бэйтс. Он страдает раздвоением личности: помимо молодого мужчины, в нем живет его горячо любимая мать, и когда юноша влюбляется в Мэрион, его вторая личность категорически противится такому развитию событий. "Мать" пробует отстранить сына от Мэрион, а когда терпит неудачу, решается на убийство девушки и делает это в ванной комнате, где беглянка моется. Развязка сюжета – и вовсе неожиданная.

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По мотивам "Психо" в 2013 году на экраны вышел телесериал "Мотель Бэйтсов" с Верой Фармигой и Фредди Хаймором в главных ролях. Он является предысторией к событиям, показанным в фильме Хичкока. Потрясающая игра актеров, музыка и незаметные на первый взгляд акценты готовят зрителя к чему-то очень страшному, а также дают понимание того, кем же на самом деле является миловидный и неприметный управляющий придорожного отеля.

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"Звонок" (2002)

Этот американский фильм ужасов является ремейком одноименной японской картины. Он снят оскароносным режиссером Гором Вербински, работавшим над "Пиратами Карибского моря", и имел кассовый успех, собрав по всему миру почти $250 млн. Кроме того, некоторые сцены из фильма вошли в историю мирового хоррора. Как например эта:

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В центре сюжета – американская журналистка Рэйчел Келлер (Наоми Уотс), одинокая мать, воспитывающая малолетнего сына. Решив помочь совершенно незнакомой женщине, потерявшей дочь, она берется за необычное расследование. Это серия загадочных и ужасных смертей, унесших жизни нескольких подростков, которых что-то связывало. Пытаясь отыскать незамеченные полицией улики, Рейчел находит видеокассету с "проклятой записью". Тот, кто посмотрит ее, становится новой жертвой злобного демона – черноволосой девочки по имени Самара, жестоко убивающей всякого, кто узнает ее страшную тайну.

Сюжет накаляется после того, как кассету случайно увидел сын журналистки. И теперь ее задача – не только распутать эту историю, но и спасти собственного ребенка.

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Через три года на экраны вышла картина "Звонок 2". Действия ленты происходят после кошмарных событий, показанных в первой части. Чтобы избавиться от леденящих кровь воспоминаний и начать новую жизнь, Рейчел с сыном Эйданом переезжают в маленький городок Астория в штате Орегон. Но происходит убийство, и на месте преступления обнаруживают загадочную неподписанную видеокассету. Рейчел понимает, что мстительная Самара вернулась и намерена продолжить свой безжалостный террор ещё решительнее, чем прежде.

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Отметим, что оригинальный "Звонок" был снят в 1998 году японским режиссером Хидэо Накатой по мотивам одноименного романа Кодзи Судзуки. В основу фильма положена легенда о девушке из колодца. Фантаст написал целых шесть книг, однако экранизированы были лишь две из них, а третья обладает настолько запутанным сюжетом, что никто не взял на себя смелость ее экранизировать.

"Оно" (2017)

Этот фильм – вторая экранизация одного из самых известных романов "короля ужасов" Стивена Кинга. Впервые он была показан в 1990 году, и образ танцующего клоуна-убийцы Пеннивайза стал одним из символов мирового хоррора. Однако в 2017 году на экраны вышел ремейк этого фильма, снятый Энди Мускетти, который сумел доказать, что новый взгляд может быть куда интереснее, и даже переплюнул оригинал по части ужаса на квадратный сантиметр пленки.

В центре сюжета – семеро подростков из городка Дерри в штате Мэн, которых терроризирует Пеннивайз. Это существо, которое может принимать разные обличия и черпающее свою силу из страхов, ненависти и разочарования. Несмотря на все усилия, побороть его ребятам из "Клуба неудачников"не удается", и концовка фильма остается открытой, как и в романе Кинга.

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Не будет преувеличением сказать, что заслуга в успехе ремейка во многом принадлежит Биллу Скарсгарду, который сыграл злого клоуна. Этот образ получился настолько жутким, что его боялись не только дети на съемочной площадке, но и взрослые актеры. А после выхода фильма против создателей ополчились клоуны. Например, в России устраивали целые пикеты, требуя прекратить показ фильма, который заставляет детей боятся этих персонажей, вызывая у них приступы коулрофобии в цирке или на детских праздниках.

Однако сам Стивен Кинг был в восторге от фильма.

"Ремейк Энди Мускетти "Оно" (на самом деле это лишь часть I — "Клуб Неудачников") превзошёл все мои ожидания. Расслабьтесь. Подождите. И наслаждайтесь", – говорил он.

Вторая часть романа была экранизирована в 2019 году и переносит зрителей в события, которые происходят через 27 лет после показанных в первой части. Уже взрослые и состоявшиеся члены "Клуба неудачников" возвращаются в родной город, чтобы дать последний бой своим страхам и ужасному созданию, коим является Пеннивайз.

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"Заклятие" (2013)

Основой американского художественного фильма с элементами психологического триллера режиссёра Джеймса Вана стала реальная история, записанная со слов семьи Перрон. Согласно их показаниям, по соседству с ними обитали жуткие приведения. Перрон – обычная многодетная американская семья – проживала в просторном доме на Род-Айленде в 1970-е. Через некоторое время после переезда они начали замечать необычные, даже сверхъестественные явления, происходящие вокруг. В конце концов даже самые скептически настроенные члены семьи поверили, что в доме живут духи, представляющие большую опасность. Пришлось довериться профессионалам – супругам-исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен. Этот случай станет самым зловещим в практике Уорренов.

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Режиссер картины Джеймс Ван – признанный "мастер кошмаров". Он знаком всем поклонникам жанра по таким картинам, как "Астрал" и "Пила: Игра на выживание".

В главных ролях в картине снялись Вера Фармига, знакомая зрителям по "Отелю Бействов", и Патрик Уилсон. Готовясь к роли, они оба съездили в Коннектикут, чтобы пообщаться с Лоррейн Уоррен, которую позднее пригласили на съёмочную площадку фильма.

Картина получилась успешной и получила преимущественно положительные отзывы критиков. Эта тема имела продолжение. Так, в 2014 году на экраны вышел спин-оф картины "Проклятие Аннабель", в В 2017 году – приквел "Проклятие Аннабель: Зарождение зла". Летом 2019 года было показано продолжение — "Проклятие Аннабель 3".

В 2016 году на экраны вышел сиквел фильма "Заклятие" под названием "Заклятие 2". В этот раз события происходят в Лондоне. В семье, где живут одинокая мать, две её дочери и два сына, появляется паранормальная активность. В доме все чаще стал проявлять себя призрак давно умершего старика, бывшего хозяина дома. Когда об этом узнала общественность и церковь, то было решено вызвать семью Уорренов. Несмотря на то, что те решили оставить занятия с потусторонними силами в прошлом, кое-что заставило их ехать в Лондон и вмешаться в происходящие там события.

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"Ключ от всех дверей" (2005)

Американский мистический триллер 2005 года британского режиссёра Иэна Софтли рассказывает историю молодой женщины Кэролайн (Кейт Хадсон). Она устраивается на работу сиделкой, чтобы ухаживать за немым и парализованным стариком по имени Бен, которому осталось жить около месяца. Супруга старика, Вайолет, вручает девушке ключ, который открывает все 30 комнат в доме, кроме одной, расположенной на чердаке. У этого дома существует довольно мрачная история. В 20-х годах тут жила семья банкира и пара чернокожих слуг, практиковавших магию худу. Однажды хозяин дома застал их, когда пара проводила таинственный ритуал с детьми банкира. После этого он линчевал слуг, но через некоторое время банкир и жена погибли при странных обстоятельствах. Позже Кэролайн узнает, что перед смертью колдуны худу работали над заклинанием, которое может продлить жизнь одного человека за счет сокращения жизни другого.

В отличие от других фильмов ужасов, здесь нет крови и оживающих мертвецов, но сюжет, атмосфера, музыка и игра актеров с лихвой это компенсируют. Картина держит в напряжении до последней минуты, а неожиданная концовка становится громким заключительным аккордом этой будоражащей истории.

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