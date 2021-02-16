Не для слабонервных: 5 самых жутких фильмов ужасов с непредсказуемым финалом
В хорошем хорроре зрителя держит в напряжении не то, что происходит на экране в данный момент, а тревожное ожидание того, чем же все закончится.
Ужасы – жанр кино не для людей впечатлительных и мнительных. Еще Альфред Хичкок, завоевавший титул "короля ужасов" придерживался принципа, что в идеальном хорроре нагнетание ужаса строится не на действиях героя, а на саспенсе – тревожном ожидании развязки. Фокус решил предложить свою подборку фильмов этого жанра тем, кто захочет пощекотать себе нервы.
"Психо" (1960)
Этот психологический триллер Альфреда Хичкока назван лучшим фильмом ужасов в истории кино. Снятая с минимальным бюджетом черно-белая картина внезапно получила оглушительный успех у зрителей, четыре номинации на "Оскар" и стала лучшей в своем жанре.
По сюжету главная героиня Мэрион Крэйн крадет доверенные ей начальником 40 тысяч долларов, чтобы на эти деньги начать новую жизнь с любовником. В ходе побега она решает передохнуть в мотеле хозяином которого является шизофреник Норман Бэйтс. Он страдает раздвоением личности: помимо молодого мужчины, в нем живет его горячо любимая мать, и когда юноша влюбляется в Мэрион, его вторая личность категорически противится такому развитию событий. "Мать" пробует отстранить сына от Мэрион, а когда терпит неудачу, решается на убийство девушки и делает это в ванной комнате, где беглянка моется. Развязка сюжета – и вовсе неожиданная.
По мотивам "Психо" в 2013 году на экраны вышел телесериал "Мотель Бэйтсов" с Верой Фармигой и Фредди Хаймором в главных ролях. Он является предысторией к событиям, показанным в фильме Хичкока. Потрясающая игра актеров, музыка и незаметные на первый взгляд акценты готовят зрителя к чему-то очень страшному, а также дают понимание того, кем же на самом деле является миловидный и неприметный управляющий придорожного отеля.
"Звонок" (2002)
Этот американский фильм ужасов является ремейком одноименной японской картины. Он снят оскароносным режиссером Гором Вербински, работавшим над "Пиратами Карибского моря", и имел кассовый успех, собрав по всему миру почти $250 млн. Кроме того, некоторые сцены из фильма вошли в историю мирового хоррора. Как например эта:
В центре сюжета – американская журналистка Рэйчел Келлер (Наоми Уотс), одинокая мать, воспитывающая малолетнего сына. Решив помочь совершенно незнакомой женщине, потерявшей дочь, она берется за необычное расследование. Это серия загадочных и ужасных смертей, унесших жизни нескольких подростков, которых что-то связывало. Пытаясь отыскать незамеченные полицией улики, Рейчел находит видеокассету с "проклятой записью". Тот, кто посмотрит ее, становится новой жертвой злобного демона – черноволосой девочки по имени Самара, жестоко убивающей всякого, кто узнает ее страшную тайну.
Сюжет накаляется после того, как кассету случайно увидел сын журналистки. И теперь ее задача – не только распутать эту историю, но и спасти собственного ребенка.
Через три года на экраны вышла картина "Звонок 2". Действия ленты происходят после кошмарных событий, показанных в первой части. Чтобы избавиться от леденящих кровь воспоминаний и начать новую жизнь, Рейчел с сыном Эйданом переезжают в маленький городок Астория в штате Орегон. Но происходит убийство, и на месте преступления обнаруживают загадочную неподписанную видеокассету. Рейчел понимает, что мстительная Самара вернулась и намерена продолжить свой безжалостный террор ещё решительнее, чем прежде.
Отметим, что оригинальный "Звонок" был снят в 1998 году японским режиссером Хидэо Накатой по мотивам одноименного романа Кодзи Судзуки. В основу фильма положена легенда о девушке из колодца. Фантаст написал целых шесть книг, однако экранизированы были лишь две из них, а третья обладает настолько запутанным сюжетом, что никто не взял на себя смелость ее экранизировать.
"Оно" (2017)
Этот фильм – вторая экранизация одного из самых известных романов "короля ужасов" Стивена Кинга. Впервые он была показан в 1990 году, и образ танцующего клоуна-убийцы Пеннивайза стал одним из символов мирового хоррора. Однако в 2017 году на экраны вышел ремейк этого фильма, снятый Энди Мускетти, который сумел доказать, что новый взгляд может быть куда интереснее, и даже переплюнул оригинал по части ужаса на квадратный сантиметр пленки.
В центре сюжета – семеро подростков из городка Дерри в штате Мэн, которых терроризирует Пеннивайз. Это существо, которое может принимать разные обличия и черпающее свою силу из страхов, ненависти и разочарования. Несмотря на все усилия, побороть его ребятам из "Клуба неудачников"не удается", и концовка фильма остается открытой, как и в романе Кинга.
Не будет преувеличением сказать, что заслуга в успехе ремейка во многом принадлежит Биллу Скарсгарду, который сыграл злого клоуна. Этот образ получился настолько жутким, что его боялись не только дети на съемочной площадке, но и взрослые актеры. А после выхода фильма против создателей ополчились клоуны. Например, в России устраивали целые пикеты, требуя прекратить показ фильма, который заставляет детей боятся этих персонажей, вызывая у них приступы коулрофобии в цирке или на детских праздниках.
Однако сам Стивен Кинг был в восторге от фильма.
"Ремейк Энди Мускетти "Оно" (на самом деле это лишь часть I — "Клуб Неудачников") превзошёл все мои ожидания. Расслабьтесь. Подождите. И наслаждайтесь", – говорил он.
Вторая часть романа была экранизирована в 2019 году и переносит зрителей в события, которые происходят через 27 лет после показанных в первой части. Уже взрослые и состоявшиеся члены "Клуба неудачников" возвращаются в родной город, чтобы дать последний бой своим страхам и ужасному созданию, коим является Пеннивайз.
"Заклятие" (2013)
Основой американского художественного фильма с элементами психологического триллера режиссёра Джеймса Вана стала реальная история, записанная со слов семьи Перрон. Согласно их показаниям, по соседству с ними обитали жуткие приведения. Перрон – обычная многодетная американская семья – проживала в просторном доме на Род-Айленде в 1970-е. Через некоторое время после переезда они начали замечать необычные, даже сверхъестественные явления, происходящие вокруг. В конце концов даже самые скептически настроенные члены семьи поверили, что в доме живут духи, представляющие большую опасность. Пришлось довериться профессионалам – супругам-исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уоррен. Этот случай станет самым зловещим в практике Уорренов.
Режиссер картины Джеймс Ван – признанный "мастер кошмаров". Он знаком всем поклонникам жанра по таким картинам, как "Астрал" и "Пила: Игра на выживание".
В главных ролях в картине снялись Вера Фармига, знакомая зрителям по "Отелю Бействов", и Патрик Уилсон. Готовясь к роли, они оба съездили в Коннектикут, чтобы пообщаться с Лоррейн Уоррен, которую позднее пригласили на съёмочную площадку фильма.
Картина получилась успешной и получила преимущественно положительные отзывы критиков. Эта тема имела продолжение. Так, в 2014 году на экраны вышел спин-оф картины "Проклятие Аннабель", в В 2017 году – приквел "Проклятие Аннабель: Зарождение зла". Летом 2019 года было показано продолжение — "Проклятие Аннабель 3".
В 2016 году на экраны вышел сиквел фильма "Заклятие" под названием "Заклятие 2". В этот раз события происходят в Лондоне. В семье, где живут одинокая мать, две её дочери и два сына, появляется паранормальная активность. В доме все чаще стал проявлять себя призрак давно умершего старика, бывшего хозяина дома. Когда об этом узнала общественность и церковь, то было решено вызвать семью Уорренов. Несмотря на то, что те решили оставить занятия с потусторонними силами в прошлом, кое-что заставило их ехать в Лондон и вмешаться в происходящие там события.
"Ключ от всех дверей" (2005)
Американский мистический триллер 2005 года британского режиссёра Иэна Софтли рассказывает историю молодой женщины Кэролайн (Кейт Хадсон). Она устраивается на работу сиделкой, чтобы ухаживать за немым и парализованным стариком по имени Бен, которому осталось жить около месяца. Супруга старика, Вайолет, вручает девушке ключ, который открывает все 30 комнат в доме, кроме одной, расположенной на чердаке. У этого дома существует довольно мрачная история. В 20-х годах тут жила семья банкира и пара чернокожих слуг, практиковавших магию худу. Однажды хозяин дома застал их, когда пара проводила таинственный ритуал с детьми банкира. После этого он линчевал слуг, но через некоторое время банкир и жена погибли при странных обстоятельствах. Позже Кэролайн узнает, что перед смертью колдуны худу работали над заклинанием, которое может продлить жизнь одного человека за счет сокращения жизни другого.
В отличие от других фильмов ужасов, здесь нет крови и оживающих мертвецов, но сюжет, атмосфера, музыка и игра актеров с лихвой это компенсируют. Картина держит в напряжении до последней минуты, а неожиданная концовка становится громким заключительным аккордом этой будоражащей истории.
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