Пришлось вызвать полицию: женщина открыла сейф в доме и была шокирована (видео)

Девушка обнаружила страшную находку в старинном сейфе своего дома — там были древние фото, кинжалы и пистолеты.

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Представьте себе, что вы покупаете дом, а потом находите скрытый сейф, который выглядит как что-то из фильма ужасов. Если вы смотрели психологический триллер "Сплит" с Джеймсом МакЭвоем в главной роли или множество других ужасов, вы знаете, что любой секретный проход, комната или запертый шкаф, который достаточно велик, чтобы вместить человека, никогда не является хорошей вещью. Об этом сообщает издание Unilad.

Поэтому, когда девушка обнаружила огромный запертый сейф, она решила вызвать полицию из страха перед тем, что она может найти внутри.

Тиффани Ма из Лос-Анджелеса сообщила, что она купила дом на аукционе со своим партнером и планирует сделать из него доходное жилье. Однако, войдя в дом, они вскоре наткнулись на сейф.

Не имея возможности попасть внутрь, несмотря на попытки взломать его различными инструментами, она наняла подрядчика, чтобы тот просверлил сейф и открыл его.

И когда она обнаружила, что находится внутри, Тиффани приняла быстрое решение вызвать полицию.

В кадрах Тиффани говорит, что потребовалось "часы", чтобы открыть сейф, и то, что они обнаружили внутри, было "безумием".

"Мы нашли несколько семейных реликвий, например, обручальное кольцо, кучу фотографий, которые определенно можно было использовать для шантажа. Куча редких купюр и старых монет, которые, вероятно, стоят больше, чем Биркин, и даже кинжал времен Второй мировой войны, который был для "плохих парней". Но, честно говоря, самая безумная вещь, которую мы нашли, мне даже не разрешено вам рассказывать, потому что нам пришлось привлечь полицию", — сказала она.

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