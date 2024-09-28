Довелося викликати поліцію: жінка відкрила сейф у будинку і була шокована (відео)

Дівчина виявила страшну знахідку в старовинному сейфі свого будинку — там були стародавні фото, кинджали і пістолети.

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Уявіть собі, що ви купуєте будинок, а потім знаходите прихований сейф, який виглядає як щось із фільму жахів. Якщо ви дивилися психологічний трилер "Спліт" із Джеймсом Макевоєм у головній ролі або безліч інших жахів, ви знаєте, що будь-який секретний прохід, кімната або замкнена шафа, яка досить велика, щоб вмістити людину, ніколи не є хорошою річчю. Про це повідомляє видання Unilad.

Тому, коли дівчина виявила величезний замкнений сейф, вона вирішила викликати поліцію зі страху перед тим, що вона може знайти всередині.

Тіффані Ма з Лос-Анджелеса повідомила, що вона купила будинок на аукціоні зі своїм партнером і планує зробити з нього прибуткове житло. Однак, увійшовши в будинок, вони незабаром натрапили на сейф.

Не маючи змоги потрапити всередину, незважаючи на спроби зламати його різними інструментами, вона найняла підрядника, щоб той просвердлив сейф і відкрив його.

І коли вона виявила, що знаходиться всередині, Тіффані прийняла швидке рішення викликати поліцію.

У кадрах Тіффані каже, що знадобився "годинник", щоб відкрити сейф, і те, що вони виявили всередині, було "божевіллям".

"Ми знайшли кілька сімейних реліквій, наприклад, обручку, купу фотографій, які безумовно можна було використати для шантажу. Купа рідкісних купюр і старих монет, які, ймовірно, коштують більше, ніж Біркін, і навіть кинджал часів Другої світової війни, який був для "поганих хлопців". Але, чесно кажучи, найбожевільніша річ, яку ми знайшли, мені навіть не дозволено вам розповідати, тому що нам довелося залучити поліцію", — сказала вона.

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