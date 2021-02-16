Не для людей зі слабкими нервами: 5 найжахливіших фільмів жахів із непередбачуваним фіналом

У хорошому хоррорі глядача тримає в напрузі не те, що відбувається на екрані прямо зараз, а тривожне очікування того, чим же все закінчиться.

Жахи — жанр кіно не для людей вразливих і недовірливих. Ще Альфред Гічкок, який завоював титул "короля жахів" дотримувався принципу, що в ідеальному хоррорі нагнітання жаху будується не на діях героя, а на саспенсі — тривожному очікуванні розв'язки. Фокус вирішив запропонувати свою добірку фільмів цього жанру тим, хто захоче полоскотати собі нерви.

"Психо" (1960)

Цей психологічний трилер Альфреда Гічкока названо кращим фільмом жахів в історії кіно. Знята з мінімальним бюджетом чорно-біла картина раптово отримала шалений успіх у глядачів, чотири номінації на "Оскар" і стала кращою в своєму жанрі.

За сюжетом головна героїня Меріон Крейн краде довірені їй начальником 40 тисяч доларів, щоб на ці гроші почати нове життя з коханцем. Під час втечі вона вирішує перепочити в мотелі господарем якого є шизофренік Норман Бейтс. Він страждає роздвоєнням особистості: крім молодого чоловіка, у ньому живе його улюблена матір, і коли юнак закохується в Меріон, його друга особистість категорично противиться такому розвиткові подій. "Матір" намагається відсторонити сина від Меріон, а коли зазнає невдачі, вирішується на вбивство дівчини і робить це у ванній кімнаті, де втікачка миється. Розв'язка сюжету — і зовсім несподівана.

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За мотивами "Психо" в 2013 році на екрани вийшов телесеріал "Мотель Бейтса" з Вірою Фарміга і Фредді Гаймор у головних ролях. Він є передісторією до подій, показаних у фільмі Гічкока. Приголомшлива гра акторів, музика та непомітні на перший погляд акценти готують глядача до чогось дуже страшного, а також дають розуміння того, ким же насправді є миловидний і непримітний керівник придорожнього готелю.

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"Дзвінок" (2002)

Цей американський фільм жахів є рімейком однойменної японської картини. Він знятий оскароносним режисером Гором Вербінські, які працювали над "Піратами Карибського моря", і мав касовий успіх, зібравши по всьому світу майже $250 млн. Крім того, деякі сцени з фільму увійшли в історію світового хоррора. Як наприклад ця:

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У центрі сюжету — американська журналістка Рейчел Келлер (Наомі Вотс), одинока матір, яка виховує малолітнього сина. Вирішивши допомогти абсолютно незнайомій жінці, яка втратила доньку, вона береться за незвичайне розслідування. Це серія загадкових і страшних смертей, що забрали життя кількох підлітків, яких щось пов'язувало. Намагаючись відшукати непомічені поліцією докази, Рейчел знаходить відеокасету з "проклятим записом". Той, хто подивиться її, стає новою жертвою злісного демона — чорнявої дівчинки на ім'я Самара, жорстоко вбиває будь-якого, хто дізнається її страшну таємницю.

Сюжет загострюється після того, як касету випадково побачив син журналістки. І тепер її завдання — не тільки розплутати цю історію, але й врятувати власну дитину.

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Через три роки на екрани вийшла картина "Дзвінок 2". Дії стрічки відбуваються після кошмарних подій, показаних у першій частині. Щоб позбутися від жахливих спогадів і почати нове життя, Рейчел із сином Ейданом переїжджають в маленьке містечко Асторія в штаті Орегон. Але відбувається вбивство, і на місці злочину виявляють загадкову не підписану відеокасету. Рейчел розуміє, що мстива Самара повернулася і має намір продовжити свій безжалісний терор ще рішучіше, ніж раніше.

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Зазначимо, що оригінальний "Дзвінок" був знятий в 1998 році японським режисером Хідео Накатою за мотивами однойменного роману Кодзі Судзукі. В основу фільму покладена легенда про дівчину з колодязя. Фантаст написав аж шість книг, проте екранізовані були лише дві з них, а третя має настільки заплутаний сюжет, що ніхто не взяв на себе сміливість її екранізувати.

"Воно" (2017)

Цей фільм — друга екранізація одного з найвідоміших романів "короля жахів" Стівена Кінга. Уперше він був показаний в 1990 році, й образ клоуна-вбивці Пеннівайза, який танцює, став одним із символів світового хоррора. Однак у 2017 році на екрани вийшов ремейк цього фільму, знятий Енді Мускетті, який зумів довести, що новий погляд може бути куди цікавішим, і навіть переплюнув оригінал за частиною жаху на квадратний сантиметр плівки.

У центрі сюжету — семеро підлітків із містечка Деррі в штаті Мен, яких тероризує Пеннівайз. Ця істота, яка може набувати різних подоб і черпає свою силу зі страхів, ненависті та розчарування. Незважаючи на всі зусилля, побороти його хлопцям із "Клубу невдах" не вдається", і кінцівка фільму залишається відкритою, як і в романі Кінга.

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Не буде перебільшенням сказати, що заслуга в успіху ремейка багато в чому належить Біллу Скарсгарду, який зіграв злого клоуна. Цей образ вийшов настільки страшним, що його боялися не лише діти на знімальному майданчику, а й дорослі актори. А після виходу фільму проти творців ополчилися клоуни. Наприклад, у Росії влаштовували цілі пікети, вимагаючи припинити показ фільму, який змушує дітей боятися цих персонажів, викликаючи у них напади коулрофобії в цирку або на дитячих святах.

Однак власне Стівен Кінг був у захваті від фільму.

"Римейк Енді Мускетті "Воно" (насправді це лише частина I — " Клуб Невдах") перевершив усі мої очікування. Розслабтеся. Зачекайте. І насолоджуйтеся", — говорив він.

Друга частина роману була екранізована в 2019 році та переносить глядачів у події, які відбуваються через 27 років після показаних у першій частині. Уже дорослі члени "Клубу невдах" повертаються в рідне місто, щоб дати останній бій своїм страхам і жахливому створінню, яким є Пеннівайз.

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"Закляття" (2013)

Основою американського художнього фільму з елементами психологічного трилера режисера Джеймса Вана стала реальна історія, записана зі слів сім'ї Перон. Згідно з їхніми свідченнями, по сусідству з ними жили страшні привиди. Перон — звичайна багатодітна американська сім'я — проживала в просторому будинку на Род-Айленді в 1970-их. Через деякий час після переїзду вони почали помічати незвичайні, навіть надприродні явища, що відбуваються навколо. Зрештою навіть найбільш скептично налаштовані члени сім'ї повірили, що в будинку живуть духи, які становлять велику небезпеку. Довелося довіритися професіоналам — подружжю-дослідникам паранормальних явищ Еду та Лоррейн Воррен. Цей випадок стане найбільш зловісним у практиці Ворренів.

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Режисер картини Джеймс Ван — визнаний "майстер кошмарів". Він знайомий всім шанувальникам жанру за такими картинами, як "Астрал" і "Пила: Гра на виживання".

У головних ролях у картині знялися Віра Фарміга, знайома глядачам за фільмом "Готель Бейтсів", і Патрік Вілсон. Готуючись до ролі, вони обидва з'їздили в Коннектикут, щоб поспілкуватися з Лоррейн Воррен, яку пізніше запросили на знімальний майданчик фільму.

Картина вийшла успішною та отримала переважно позитивні відгуки критиків. Ця тема мала продовження. Так, у 2014 році на екрани вийшов спін-оф картини "Анабель", у 2017 році — приквел "Анабель: Зародження зла". Влітку 2019 року був показано продовження — "Анабель 3".

У 2016 році на екрани вийшов сиквел фільму "Закляття" під назвою "Закляття 2". Цього разу події відбуваються в Лондоні. У сім'ї, де живуть одинока матір, дві її дочки і два сина, з'являється паранормальна активність. У будинку все частіше почав проявляти себе привид давно померлого старого, колишнього господаря будинку. Коли про це дізналася громадськість і церква, то було вирішено викликати сім'ю Ворренів. Незважаючи на те, що ті вирішили залишити заняття з потойбічними силами в минулому, дещо змусило їх приїхати в Лондон і втрутитися в події, що там відбувалися.

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"Ключ від усіх дверей" (2005)

Американський містичний трилер 2005 року британського режисера Єна Софтлі розповідає історію молодої жінки Керолайн (Кейт Гадсон). Вона влаштовується на роботу доглядальницею, щоб доглядати за німим і паралізованим старим на ім'я Бен, якому залишилося жити приблизно місяця. Дружина старого, Вайолет, вручає дівчині ключ, який відкриває всі 30 кімнат у будинку, крім однієї, розташованої на горищі. У цього будинку досить похмура історія. У 20-х роках тут жила родина банкіра і пара чорношкірих слуг, які практикували магію худу. Одного разу господар будинку застав їх, коли пара проводила таємничий ритуал із дітьми банкіра. Після цього він лінчував слуг, але через деякий час банкір і дружина загинули за дивних обставин. Пізніше Керолайн дізнається, що перед смертю чаклуни худу працювали над заклинанням, яке може продовжити життя однієї людини за рахунок скорочення життя іншої.

На відміну від інших фільмів жахів, тут немає кровіта мерців, що оживають, але сюжет, атмосфера, музика та гра акторів із надлишком це компенсують. Картина тримає в напрузі до останньої хвилини, а несподівана кінцівка стає гучним заключним акордом цієї бурхливої історії.

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