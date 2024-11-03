Топ-5 фильмов ужасов 2024: лучшие новинки для любителей "страшного" кино (видео)

Фильмы с закрученными сюжетами и пугающими спецэффектами нравятся любителям современных хорроров. В этом году было снято много интересных картин данного жанра.

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В 2024 году вышло много интересных и захватывающих фильмов, включая и фильмы ужасов. Любителям "ужастиков" есть, чем заполнить свой досуг. Для тех, кто не боится и любит пощекотать нервы, Фокус подготовил подборку из пяти самых "страшных" картин.

Тихое место: День первый

Действия картины "Тихое место: День первый" происходят в США. Молодая женщина Самира, которая смирилась с тем, что умирает от рака, едет на автобусе в Нью-Йорк, чтобы посмотреть кукольный спектакль. По пути назад она оказывается в эпицентре кровавой бойни, так как Земля подверглась атаке смертоносных существ из космоса. Чудом уцелевшая Самира, в момент нападения теряет сознание. Придя в себя, она объединяется с группой других выживших, чтобы попытаться выбраться из охваченного монстрами Нью-Йорка.

Американский фильме ужасов режиссера Майкла Сарноски был снят по сценарию Джеффа Николса. В нем сыграли: Лупита Нионго, Джозеф Куинн, Джимон Хонсу, Алекс Вулф, Кэйн Эйден, Дженнифер Вудворд, Джонатан Спэрроу и другие актеры.

Природа насилия

Канадский фильм режиссера Криса Нэша "Природа насилия" – это триллер о группе молодых людей, чье путешествие в лес Онтарио оборачивается смертельной борьбой, когда они находят амулет и становятся целью для загадочного убийцы. Напряжение нарастает с каждым шагом, поскольку герои пытаются выжить, раскрывая темные тайны амулета и пытаясь найти путь домой.

Роли исполнили такие актеры:Райан Баррет, Шарлотта Криган, Лиам Леоне, Камерон Лав, Тимоти Пол, Александр Оливер, Андреа Павлович, Рис Пресли и другие.

Чужой: Ромул

Сюжет фильма "Чужой: Ромул" разворачивается на далекой планете, где в условиях вечной тьмы рабочие трудится в шахтах колонии Звезда Джексона. Родители главной героини Рэйн погибли от болезней легких, что стало нормой в этом угнетающем месте. Девушке остались считанные минуты до окончания контракта с корпорацией-нанимателей, так что она наконец сможет отправиться подальше отсюда и поближе к Солнцу. Правда, компания так просто не отпускает своих рабочих и добавляет Рэйн еще несколько лет к контракту. В какой-то момент вместе с несколькими товарищами она решает тайно посетить дрейфующий неподалеку заброшенный космический корабль, чтобы выкрасть оттуда спецоборудование, необходимое для побега из колонии. Никто из друзей не подозревает, что внутри им придется столкнуться с самой ужасающей формой жизни во Вселенной.

В фильме режиссера Федерико Альвареса сыграли такие актеры: Кэйли Спэни, Изабела Мерсед, Арчи Рено, Дэвид Джонссон, Эйлин Ву, Спайк Ферн, Рози Эде, Тревор Ньюлин и другие.

Собиратель душ

События в фильме "Собиратель душ" происходят в 1990-е годы. Молодой агент ФБР Ли Харкер, обладающая экстрасенсорными способностями, присоединяется к расследованию серии загадочных убийств, которые происходят по всему штату Орегон уже два десятилетия: отец того или иного семейства неожиданно сходит с ума и лишает жизни своих родных, оставляя зашифрованные послания с оккультными знаками и подписью "Собиратель душ". Главная героиня не сомневается, что за всеми убийствами стоит один человек, который каким-то мистическим образом может брать контроль над сознанием своих жертв.

Роли исполнили: Майка Монро, Николас Кейдж, Блэр Андервуд, Алисия Уитт, Мишель Чхве-Ли, Дакота Долби, Джейсон Дэй и другие. Режиссером картины выступил Оз Перкинс.

Эбигейл

По сюжету фильма "Эбигейл" преступники похищают молодую балерину по имени Эбигейл, являющейся дочерью богатого и влиятельного человека, чтобы получить за нее выкуп в размере 50 миллионов долларов. Похищение проходит строго по плану, и преступники возвращаются в особняк заказчика Ламберта вместе с девочкой-подростком, где им предстоит провести 24 часа. Однако есть кое-что, о чем они еще не знаю: Эбигейл — настоящий вампир, питающийся исключительно человеческой кровью.

Роли в американо-ирландском фильме режиссеров Мэтта Беттинелли-Олпина и Тайлера Джиллетта исполнили: Мелисса Баррера, Дэн Стивенс, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт, Кэтрин Ньютон, Кевин Дюран, Мэттью Гуд и другие.

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