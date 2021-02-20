Принцесса Евгения показала новорожденного сына и назвала имя ребенка (фото)

Молодые родители объявили имя наследника через 11 дней после его рождения.

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбанк назвали своего новорожденного сына Августом Филиппом Хоуком Бруксбанком, а также показали первые фотографии мальчика, который родился 9 февраля, передает The Daily Mail.

Таким образом супруги почтили дедушку принцессы герцога Эдинбургского Филиппа, а также мужа королевы Виктории, принца Альберта, полное имя которого было Франц Альберт Август Карл Эмануэль. Хоть Август и не является традиционно британским королевским именем, оно все еще популярно сегодня в немецкой наследственной королевской линии, от которой происходит королева Виктория.

Фото: Instagram/Princess Eugenie

На своей странице в социальной сети Instagram молодая мама поблагодарила всех, кто писал поздравления и пожелания ее семье по случаю рождения первенца, а также слова благодарности прозвучали в адрес акушерки, которая помогала малышу появиться на свет, и остальным медикам из больницы Портленда.

"Наши сердца полны любви к этому человечку, не передать словами. Мы очень рады возможности поделиться с вами этими фотографиями", – отметила принцесса.

[ + – ] Август Филипп Хоук Бруксбанк с родителями Фото: Instagram/Princess Eugenie

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Аналогичными снимками поделилась на своей странице в соцсети и мать Евгении Сара Фергюссон.

"Как бабушка и дедушка мы с герцогом взволнованы и счастливы появлению нашего внука Августа Филипа Хоука Бруксбанка. Он – прекрасное благословение и несущий такую ​​любовь и радость всей нашей семье. Я так горжусь Джеком и Евгенией, они будут прекрасными родителями", – отметила она.

Август Филипп Хоук Бруксбанк – одиннадцатый в очереди на британский престол. Ребенок весом почти 3,7 кг появился на свет в 8:55 в лондонском The Portland Hospital, а отец ребенка, бизнесмен Джек Бруксбанк присутствовал при родах.

О своей беременности дочь герцога Йорского объявила осенью прошлого года. Принцесса опубликовала свое фото с мужем и снимок детских башмачков.