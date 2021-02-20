Принцеса Євгенія показала новонародженого сина і назвала ім'я дитини (фото)

Молоді батьки оголосили ім'я спадкоємця через 11 днів після його народження.

Внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбанк назвали свого новонародженого сина Августом Філіпом Хоуком Бруксбанком, а також показали перші фотографії хлопчика, який народився 9 лютого, передає The Daily Mail.

Таким чином подружжя вшанувало дідуся принцеси герцога Единбурзького Філіпа, а також чоловіка королеви Вікторії, принца Альберта, повне ім'я якого було Франц Альберт Август Карл Емануель. Хоч Август і не є традиційно британським королівським ім'ям, воно все ще популярне сьогодні в німецькій спадковій королівській лінії, від якої пішла королева Вікторія.

Фото: Instagram/Princess Eugenie

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram молода мама подякувала всім, хто писав привітання і побажання її сім'ї з нагоди народження первістка, а також слова подяки прозвучали на адресу акушерки, яка допомагала малюкові з'явитися на світ, й іншим медикам з лікарні Портленда.

"Наші серця сповнені любові до цієї людиночки, не передати словами. Ми дуже раді можливості поділитися з вами цими фотографіями", — зазначила принцеса.

[ + – ] Август Філіп Хоук Бруксбанк з батьками Фото: Instagram/Princess Eugenie

Фото: Instagram/Princess Eugenie

Аналогічними знімками поділилася на своїй сторінці в соцмережі і матір Євгенії Сара Фергюссон.

"Як бабуся і дідусь ми з герцогом схвильовані і щасливі появі нашого онука Августа Філіпа Хоука Бруксбанка. Він — прекрасне благословення і несе таку любов і радість всій нашій родині. Я так пишаюся Джеком і Євгенією, вони будуть прекрасними батьками", — зазначила вона.

Август Філіп Хоук Бруксбанк — одинадцятий в черзі на британський престол. Дитина вагою майже 3,7 кг з'явилася на світ о 8:55 в лондонському The Portland Hospital, а батько малюка, бізнесмен Джек Бруксбанк був присутній при пологах.

Про свою вагітність дочка герцога Йоркського оголосила восени минулого року. Принцеса опублікувала своє фото з чоловіком і знімок дитячих черевичків.