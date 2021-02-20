Победное шествие: падчерица Камалы Харрис появилась на обложке журнала

Девушка позировала в кардигане, который сама же и связала.

21-летняя падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхоф активно продолжает строить модельную карьеру, и ее новое достижение на этом поприще – появление на обложке Dust Magazine, героиней которого стала девушка. Фото опубликовано в Instagram-аккаунте журнала.

На снимке, сделанном известным американском фотографом Кольером Шорром, девушка позирует в пестром цветном кардигане, который связала сама, и черном гольфе. На ней нет традиционных очков, а на лице практически отсутствует макияж.

Фото: Instagram/DUST MAGAZINE

Как известно, в январе Элла, которая является стороннице бодипозитива и выступает за все натуральное, подписала крупный контракт с престижным модельным агентством IMG Models. Недавно она дебютировала на Нью-Йоркской неделе моды, где вышла на подиум в рамках социально дистанционной презентации в вещах от лейбла Proenza Schouler.

По словам представителей модельного агентства, они якобы обратили внимание на девушку еще прошлым летом, а сотрудничество подтвердилось уже после президентских выборов.

Элла учится в школе дизайна Parsons и уже запустила бренд вязаных вещей. На этой неделе она создала коллекцию из пяти трикотажных предметов, которая разошлась всего за несколько часов. Деньги от ее продажи девушка намерена отдать на благотворительность. Элла поддерживает организации, которые оказывают помощь черным трансгендерным женщинам, For The Gworls и Okra Project.

Напомним, про Эллу впервые заговорили на инаугурации ее мачехи и назвали будущей иконой стиля. Она – дочь адвоката Дага Эмхоффа, второго мужа Камалы Харрис.