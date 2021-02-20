Переможна хода: пасербиця Камали Харріс з'явилася на обкладинці журналу

Дівчина позувала в кардигані, який сама ж і зв'язала.

21-річна падчерка віце-президента США Камали Харріс Елла Емхоф активно продовжує будувати модельну кар'єру, і її нове досягнення у цій царині – поява на обкладинці Dust Magazine, героїнею якого стала дівчина. Фото опубліковано в Instagram-акаунті журналу.

На знімку, зробленому відомим американським фотографом Кольєром Шорром, дівчина позує в строкатому кольоровому кардігані, який зв'язала сама, і чорному гольфі. На ній немає традиційних окулярів, а на обличчі практично відсутній макіяж.

Фото: Instagram/DUST MAGAZINE

Як відомо, в січні Елла, яка є прихильниці бодіпозитиву і виступає за все натуральне, підписала великий контракт з престижним модельним агентством IMG Models. Нещодавно вона дебютувала на Нью-Йоркському тижні моди, де вийшла на подіум у рамках соціально дистанційної презентації у вбранні від бренду Proenza Schouler.

За словами представників модельного агентства, вони нібито звернули увагу на дівчину ще минулого літа, а співпраця підтвердилася вже після президентських виборів.

Елла вчиться в школі дизайну Parsons і вже запустила бренд в'язаних речей. На цьому тижні вона створила колекцію з п'яти трикотажних предметів, яка розійшлася всього за кілька годин. Гроші від її продажу дівчина має намір віддати на благодійність. Елла підтримує організації, які надають допомогу чорним трансгендерним жінкам, For The Gworls й Okra Project.

Нагадаємо, про Еллу вперше заговорили на інавгурації її мачухи і назвали майбутньої іконою стилю. Вона — дочка адвоката Дага Емхоффа, другого чоловіка Камали Харріс.