Падчерица Камалы Харрис дебютировала на Нью-Йоркской неделе моды в качестве модели (фото, видео)

После того, как девушка появилась на инаугурации мачехи, ее заметило крупнейшее модельное агентство IMG Model, а уже через месяц после подписания контракта она прошлась по подиуму

21-летня падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф, недавно подписавшая контракт с одним из самых известных модельных агентств в мире IMG Model, приняла участие в своем первом показе, передает The Guardian.

Она вышла на подиум вышла во время социально дистанциированой презентации New York Fashion Week от лейбла Proenza Schouler.

"Накануне вечером я потеряла сон. Я имею в виду, что я выхожу впервые, я впервые в профессиональной среде… Это был очень эпический первый опыт знакомства с миром моды", – рассказала девушка признался Эмхофф во время разговора с дизайнерами лейбла Джеком МакКоллоу и Лазаро Эрнандесом.

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Перед камерами фотографов Элла появилась в брючном костюме: жакете на голое тело и широких брюках, дополнив образ круглыми очками в металлической оправе. Кроме того, она блеснула в комплекте, состоящем из желтой водолазки и черных брюк с кожаным тренчем, а также в еще одном костюме – черном шерстяном пиджаке и брюках в тон.

Впервые об Элле заговорили после того, как она появилась на инаугурации Харрис в пальто от Miu Miu, украшенном стразами и пайетками. Тогда ее провозгласили будущей иконой стиля.

[ + – ] Элла Эмхофф на инаугурации мачехи Фото: super.ru

Девушка признавалась, что всегда мечтала быть дизайнером. Она подошла к этому очень основательно и два года посещала курсы в Central Saint Martins, школе дизайна.

На своей странице в Instagram она продвигает и созданные своими руками вещи – вязаные балаклавы, топы, сумки и панамы под собственной маркой Ella Emhoff. Недавно Элла проводила розыгрыш розовых полосатых брюк, которые она связала, а вырученные средства направляются двум благотворительным организациям, оказывающим помощь черным трансгендерным женщинам, For The Gworls и Okra Project.

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Девушка также рисует, бьет татуировки, создает скульптуры и любит необычный макияж.

Отметим, что наряд Камалы Харрис, в котором она появилась на инаугурации, также не остался без внимания публики. Дело в том. что он почти в точности совпадал с костюмом, в котором в одном из эпизодов Симпсонов появилась Лиза, якобы ставшая первой-президентом США.

Вице-президент США, начиная с 2014 года Камала замужем за адвокатом Дагом Эмхоффом, отцом двоих детей, среди которых – и Элла. Своими детьми 56-летняя Камала Харрис так и не обзавелась.