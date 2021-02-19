Пасербиця Камали Харріс дебютувала на Нью-Йоркському тижні моди в ролі моделі (фото, відео)

Після того, як дівчина з'явилася на інавгурації матері, її помітило найбільше модельне агентство IMG Model, а вже через місяць після підписання контракту вона з'явилася на подіумі

21-річна пасербиця віце-президента США Камали Харріс Елла Емхофф нещодавно підписала контракт з одним з найвідоміших модельних агентств у світі IMG Model, взяла участь у своєму першому показі, передає The Guardian.

Вона вийшла на подіум під час соціально дистанційованої презентації New York Fashion Week від лейбла Proenza Schouler.

"Напередодні ввечері я втратила сон. Я маю на увазі, що я виходжу вперше, я вперше в професійному середовищі… Це був дуже епічний перший досвід знайомства зі світом моди", — розповіла Емхофф під час розмови з дизайнерами лейблу Джеком Макколлоу і Лазаро Ернандесом.

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Перед камерами фотографів Елла зʼявилася в штанному костюмі: жакеті на голе тіло і широких штанях, доповнивши образ круглими окулярами в металевій оправі. Крім того, вона блиснула в комплекті, що складається з жовтої водолазки і чорних штанів зі шкіряним тренчем, а також у ще одному костюмі — чорному вовняному піджаку і штанах у тон.

Вперше про Еллу заговорили після того, як вона зʼявилася на інавгурації Харріс у пальто від Miu Miu, прикрашеному стразами і паєтками. Тоді її проголосили майбутньою іконою стилю.

[ + – ] Елла Емхофф на інавгурації мачухи Фото: super.ru

Дівчина зізнавалася, що завжди мріяла бути дизайнером. Вона підійшла до цього дуже грунтовно і два роки відвідувала курси в Central Saint Martins, школі дизайну.

На своїй сторінці в Instagram вона просуває і створені своїми руками речі — вʼязані балаклави, топи, сумки і панами під власною маркою Ella Emhoff. Нещодавно Елла проводила розіграш рожевих смугастих штанів, які вона звʼязала, а вилучені кошти спрямовуються двом благодійним організаціям, що надають допомогу чорним трансгендерним жінкам, For The Gworls і Okra Project.

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Дівчина також малює, бʼє татуювання, створює скульптури і любить незвичайний макіяж.

Зазначимо, що наряд Камали Харріс, у якому вона зʼявилася на інавгурації, також не залишився без уваги публіки. Справа в тому. що він майже в точності збігався з костюмом, у якому в одному з епізодів Сімпсонів зʼявилася Ліза, нібито ставши першою жінкою-президентом США.

Віце-президент США, починаючи з 2014 року Камала одружена з адвокатом Дагом Емхоффом, батьком двох дітей, серед яких — і Елла. Своїх дітей 56-річна Камала Харріс так і не має.